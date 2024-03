Musical infantil “Gabriel só quer ser ele mesmo” chega em Belém com sessões gratuitas e oficina de dramaturgia infanto-juvenil

Espetáculo vindo do Rio de Janeiro questiona, com leveza e humor, as diferenças na educação de meninos e meninas.

Fotos: Dalton Valério/Divulgação.

Gabriel é um menino de 8 anos que gosta de dançar, ao mesmo tempo em que joga futebol e toca rock. Mas na escola onde estuda, não querem que ele faça aula de dança só porque é menino. As dúvidas e reflexões sobre o garoto fazer o que gosta marcam a narrativa central do musical infantil “Gabriel só quer ser ele mesmo”,que acontecerá nos dias 15 e 16 de março, a partir das 17h, no teatro do SESI Belém. O musical carioca que está há quatro anos em circulação por todo o país, será gratuito. Além disso, oferecerá uma oficina também gratuita sobre dramaturgia infanto-juvenil, ministrada por Renata Mizrahi, autora que gosta marcam a narrativa do musical infantil “Gabriel só quer ser ele mesmo”e co-diretora do espetáculo.

O musical infantil fala é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Vale Cultural e com patrocínio do Instituto Vale Cultural através da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

Inédito em Belém e com texto da premiada dramaturga Renata Mizrahi – que também assina a direção ao lado de Priscila Vidca – e direção musical de Marcelo Rezende, o espetáculo conta a história de Gabriel, um menino de 8 anos, vivido por Vinicius Teixeira, que ama dançar e defende isso dentro da sua escola. Desta forma, a peça questiona, com leveza e humor, as diferenças na educação de meninos e meninas e as expectativas dos pais e professores em relação às crianças.

Outro destaque do espetáculo que promete envolver a plateia é o cenário assinado por Mina Quental, idealizado em cima de cubos coloridos e de acessórios que simbolizam as mudanças de ambientes como o apartamento de Gabriel, a sala de aula e o pátio da escola. Também fazem parte da equipe criativa Ana Luzia Molinari (iluminação) e Flávio Souza (figurino).

Em Belém, serão duas sessões especiais do espetáculo infantil no Teatro Sesi, com classificação indicativa livre. Além de gratuitas, as sessões também contarão com acessibilidade de audiodescrição e intérpretes de libras. E após cada apresentação, será realizado um debate sobre educação infantil com a plateia e o elenco da peça.

*Oficina*

Já no dia 15, de 9h, às 12 horas, no Teatro do Sesi Belém, será oferecida uma oficina gratuita sobre dramaturgia infanto-juvenil, ministrada por Renata Mizrahi, autora e co-diretora do espetáculo. A oficina é destinada a quem quer aprender a escrever para o público infanto-juvenil e busca estimular a escrita para teatro a partir de cenas e textos pautados por temas contemporâneos na linguagem infantil.

No encontro, serão lidos textos de Renata Mizrahi e de outros autores. Entre as propostas da oficina, estão discussões sobre a dramaturgia para o conteúdo infanto-juvenil e, também, a realização de exercícios de escrita. “A intenção é que os alunos possam criar cenas com motivação dos personagens, a partir também da importância de diálogos criativos. Nesta oficina, eles [os alunos] poderão aprender também sobre a construção básica de texto como sinopse”, destaca a diretora Priscila Vidca sobre a oficina.

As inscrições são gratuitas e destinadas a estudantes, profissionais e o público em geral. O link para se inscrever está na bio do espetáculo https://www.instagram.com/gabrielsoquerserelemesmo/

ou diretamente no link:

https://forms.gle/nSuTVZSkMaBJEHrs6

*Espetáculo*

A trama tem início no aniversário de 9 anos de Gabriel, quando o garoto expõe o medo de que ninguém apareça na sua festa devido aos inúmeros questionamentos feitos durante o ano na escola. A história, então, é contada em formato de flashbacks, mostrando momentos em que tentaram impor à criança comportamentos baseados em estereótipos de gênero.

A ideia surgiu depois que a dramaturga Renata Mizrahi assistiu ao documentário americano “The Mask You Live In”. Segundo o filme, desde a infância os garotos começam a brigar se alguém lhes diz “Quem aqui é a mulherzinha?”, demonstrando como o não reconhecimento da sua masculinidade parece torná los fracos e “menininhas” – no caso, ser “menininha” é considerado insulto.

“Isso tem início nos primeiros anos e se arrasta por toda a vida”, lamenta Renata Mizrahi. “A hipermasculinização e hiperfeminilização se impõem às crianças desde o começo da vida. Até os brinquedos que são destinados para um ou para o outro são reflexos de uma tentativa de simplificar o mundo baseado em estereótipos de gênero, cuja origem não passa de mera construção social. Com este espetáculo, quero provocar a reflexão sobre educação infantil, sobre o

quanto deixamos as crianças serem quem são, ou se estamos oprimindo a partir de uma conduta social automatizada”, completa a autora.

Com produção da Palavra Z Produções Culturais, o espetáculo “Gabriel só quer ser ele mesmo” traz músicas originais em seus 50 minutos de duração – todas criadas por Renata e Marcelo Rezende e interpretadas pelo elenco que, além de cantar, toca instrumentos como violão, pandeiro, kazoo, escaleta, tambor grave, castanhola, agogô de coco, chocalho pequeno, ukulele e triângulo. Além de Vinicius Teixeira, completam o elenco: Flora Menezes, Julia Ludolf, Marcos França, Vicente Coelho e Clara Santhana.

O musical está há quatro anos em circulação por todo o país, sempre com sucesso de público, e marca a primeira parceria de Renata Mizrahi com o produtor Bruno Mariozz, que, há nove anos, desenvolve um importante trabalho teatral voltado para o diálogo entre adultos e crianças, com temas profundos e sem subestimar a lógica infantil.

*Histórico do musical*

O espetáculo ganhou 1º lugar no edital da Eletrobrás Furnas em 2019 e estreou em janeiro de 2020, no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, fez sessões on-line gratuitas nas unidades do Sesc Rio. Em outubro de 2021, retornou presencialmente no Teatro Petra Gold, com uma temporada de um mês, obtendo enorme sucesso de público e ganhou primeiro lugar no Circuito Sesi, onde se apresentou em novembro nos teatros Sesi Duque de Caxias e

Jacarepaguá.

Em agosto de 2022, o musical foi apresentado no Sesc Valença (RJ) e fez três apresentações no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea. Também fez uma apresentação para as turmas da escola São Vicente de Paula (Cosme Velho) e para a Ong Vinde A Mim, na Tijuca, também no Rio de Janeiro. Em 2022, ficou novamente em 1º lugar – desta vez, no edital de Ocupação Glauce Rocha da Funarte, e se apresentou no mês de abril de 2023, com sucesso de público.

Em junho, a peça se apresentou no Festival do Midrash. Em julho, fez duas apresentações em Itaguaí através do edital da Vale e foi selecionada para o Festival de Teatro Musical de Niterói. Em agosto, a peça se apresentou no Festival de Teatro do CBTIJ, na Arena Jovelina Pérola Negra. Em novembro se apresentou no Teatro Arthur de Azevedo em São Luís do Maranhão.

*Ficha técnica*

Texto: Renata Mizrahi;

Direção: Renata Mizrahi e Priscila Vidca;

Elenco: Clara Santhana, Flora Menezes, Julia Ludolf, Marcos França, Udyle Procopio e Vinicius Teixeira;

Músicas: Renata Mizrahi e Marcelo Rezende;

Direção musical: Marcelo Rezende;

Direção de produção: Bruno Mariozz;

Cenário: Mina Quental;

Iluminação: Ana Luzia Molinari;

Figurino: Flávio Souza;

Programadora Visual: Patricia Clarkson;

Design gráfico: Rafael Prevot;

Fotografias: Dalton Valério;

Produção: Palavra Z Produções Culturais;

Idealização: Renata Mizrahi e Teatro de Nós Produções Artísticas.

*SERVIÇO*

O QUÊ: sessões gratuitas do musical infantil “Gabriel só quer ser ele mesmo” em Belém;

QUANDO: nos dia 15 e 16 de março, sexta e sábado , às 17h

ONDE: no Teatro Sesi – Marco, Belém – PA, 68447-000

Oficina de dramaturgia infanto-juvenil, ministrada por Renata Mizrahi

QUANDO : 15/03, de 9h às 12 horas

ONDE: Teatro do Sesi Belém – Marco, Belém – PA, 68447-000

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...