Forças russas cercam cidade ucraniana de Sieversk

Avanço das tropas da Rússia se intensifica



Reuters

Tropas russas e forças separatistas, apoiadas pela Rússia, estão cercando, hoje (12), a cidade de Sieversk, na região ucraniana de Donetsk, informou a agência de notícias estatal russa Tass, citando Rodion Miroshnik, embaixador em Moscou da autoproclamada República Popular de Luhansk.

Sieversk, reivindicada pela República Popular de Donetsk, outro território separatista que Moscou está tentando tirar do controle de Kiev, está na linha de frente da batalha pela região oriental de Donbas, depois que as tropas ucranianas abandonaram a cidade de Sievierodonetsk no mês passado.

