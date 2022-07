Ações da China caem com temores relacionados à covid-19

Mercado de Hong Kong tem mínima em um mês e meio



As ações da China terminaram em baixa nesta terça-feira (12), uma vez que as rígidas restrições contra a covid-19 em Xangai reacenderam preocupações com a economia, enquanto os possíveis riscos de deslistagem de grandes empresas chinesas das bolsas americanas pressionaram o mercado de Hong Kong para uma mínima de um mês e meio.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,94%, enquanto o índice de Xangai teve perda de 0,97%.

O subíndice do setor financeiro do CSI300 recuou 0,17%, enquanto o setor de bens de consumo básicos caiu 0,81% e o subíndice de saúde perdeu 3,17%.

O índice de Hong Kong Hang Seng caiu 1,32%, nível mais fraco desde 27 de maio.

Moradores do centro financeiro de Xangai têm estado cada vez mais nervosos com um persistente surto de covid-19 com dezenas de infecções por dia, poucas semanas após um doloroso lockdown de dois meses em toda a cidade ter sido suspenso no mês passado.

