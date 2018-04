Não é chamado para entrevistas de emprego? Confira 5 dicas para chegar nessa etapa

Especialista da Page Talent orienta estagiários e trainees nesse processo

Ricardo Morato

Ao buscarem uma oportunidade em vagas de estágio e trainee, muitos candidatos ficam ansiosos para saber quem vai ligar ou se irão conseguir aquela tão sonhada entrevista. “Muitas vezes não temos as atitudes corretas na busca de uma vaga no mercado de trabalho e isso pode atrapalhar bastante. Há alguns caminhos a serem percorridos antes de se chegar a essa fase. É preciso ponderar algumas questões e o candidato precisa estar atento a elas para não queimar etapas”, explica Ricardo Haag, diretor da Page Talent, unidade de negócios da Page Personnel dedicada ao recrutamento de estagiários e trainees. Confira abaixo cinco dicas do consultor para ajudar candidatos a uma vaga de estágio e trainee a conseguir a tão sonhada entrevista.

1. Personalize seu currículo

Nós sabemos o quão difícil é escolher o que escrever em nosso currículo. Enchemos nossas horas na faculdade com atividades extracurriculares, monitorias e o que mais queremos é exibir TUDO para as empresas, certo? Porém, uma das melhores estratégias para conseguir uma entrevista é personalizar seu currículo.

Após escolher a vaga que mais se encaixa no seu perfil, é hora de customizar suas habilidades para ela. Ou seja, leia atentamente quais as características que serão mais importantes para os processos de seleção e faça uma análise do seu perfil: quais habilidades você tem que são compatíveis? quais traços de sua personalidade são essenciais para esse trabalho? encontre uma maneira de fazer com que seu currículo mostre quem você é mas com um foco especial na vaga. Por mais que você tenha orgulho do seu curso livre de cinema, nem sempre ele é ideal para uma vaga na área comercial, por exemplo.

2. Não faça uma busca aleatória. Tenha foco e filtre suas opções

Quando começamos a procurar um novo emprego (seja o primeiro ou em uma transição de carreira), tendemos a “atirar para todos os lados” e procurar de tudo um pouco. É verdade que no começo temos vontade de experimentar o máximo que conseguirmos, porém é importante notar que isso nem sempre é saudável para sua busca.

É sempre preciso ter um objetivo final: não adianta mandar seu currículo para todas as áreas de uma empresa pois em algum momento você vai se confundir e acabar se atrapalhando na busca, além de perder energia se candidatando em vagas que não têm afinidade com seu perfil.

Por isso, procure ter foco em algumas áreas e talvez pense em áreas que sejam congruentes, por exemplo: Comercial, Relacionamento com o Cliente, Planejamento Comercial e Marketing de Vendas são áreas afins, e em muitos casos com sinergia de projetos.

