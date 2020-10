Senac Amapá abre vagas para contratação de funcionários

As inscrições começam no fim de outubro e as vagas são destinadas ao ensino fundamental e médio

Já pensou em trabalhar na casa de qualificação profissional do comércio? O Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, inicia processo seletivo que contratará novos colaboradores para o quadro permanente da instituição em Macapá e Santana. As inscrições acontecem no período de 30 de outubro, às 8h30, ao dia 5 de novembro, às 23h59, no endereço eletrônico: https://credencial.imasters. com.br/processo-seletivo-01- 2020-senac-ap.

As vagas disponíveis são imediatas e reservas, distribuídas nos cargos de Auxiliar de Administração, Auxiliar de Serviços Gerais, Porteiro e Jardineiro. Para participar, o interessado deve estar ciente dos requisitos exigidos no Comunicado de Recrutamento e Seleção n° 001/2020, disponível no site http://www.ap.senac.br.

O processo seletivo seguirá duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório. A primeira contará com avaliação curricular e comprovação documental. Na segunda, os candidatos passarão por avaliação psicológica e dinâmicas em grupo.

É importante que o candidato esteja atento ao site do Senac Amapá para verificar possíveis atualizações sobre datas, locais, prazos e documentos.

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...