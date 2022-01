10 profissões que estão em alta na área de Engenharia

Escolher qual profissão seguir é sempre uma tarefa muito difícil, afinal de contas, você está definindo diretamente o que fazer no seu futuro profissional. E isso não é diferente para quem está estudando ou já é formado em Engenharia. Afinal de contas, existe um leque enorme de diferentes especializações nessa área.

Entre as opções em Engenharia, também existem algumas que são consideradas mais “diferentes”. Você já ouviu falar, por exemplo, sobre “engenheiro mecatrônico”, “engenheiro de produção” ou “engenheiro agrônomo”?



Agora, se você quer saber sobre as profissões que são mais buscadas nessa área, segundo dados mensais de pesquisa do Google, está no lugar certo. Aqui separamos as 10 profissões que estão em alta em Engenharia para que você conheça mais sobre elas e como é possível se tornar um profissional de cada área. Veja mais a seguir!

1. Engenheiro Civil

O profissional formado em Engenharia Civil é responsável por projetar, gerenciar, executar e fiscalizar uma obra, que pode envolver casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, barragens, túneis, aeroportos e portos.

Para realizar isso, ele precisará analisar dados, comparar projetos, identificar inconsistências, considerar os custos da execução da obra, observar as normas da lei, encontrar potenciais impactos ambientais e ter grande responsabilidade pela solidez de seus projetos.

É função do engenheiro civil viabilizar um projeto, por meio da escolha dos materiais utilizados, do tempo de execução da obra e da segurança. Em seu cotidiano, esse profissional trabalha com o apoio de outras pessoas, como arquitetos, empreiteiros, pedreiros, eletricistas, encanadores e outros engenheiros. Nesses contatos, é necessário demonstrar sua capacidade de liderança, gestão e boa comunicação.

2. Engenheiro de Produção

O engenheiro de produção se dedica à concepção, implementação e melhoria dos processos produtivos em uma empresa, envolvendo pessoas, materiais, informações, energia, equipamentos, competências e habilidades dentro de uma linha de produção.

Ou seja, o profissional formado em Engenharia de Produção é responsável por otimizar o processo produtivo e garantir sua eficiência, de forma estratégica e mantendo baixos os custos de produção. Para isso, ele une conhecimentos técnicos com conhecimentos sobre Gestão de Pessoas, Administração e Economia.



3. Engenheiro Mecânico

O engenheiro mecânico projeta, constrói, observa, analisa e promove a manutenção de sistemas mecânicos em geral. Está presente em toda indústria, desenvolvendo máquinas e motores que permitem locomoção de pessoas e bens, fabricação de produtos em geral e geração de energia.

O profissional formado em Engenharia Mecânica pode trabalhar desde o projeto de ferramentas e peças até a construção de usinas e fábricas. Sua função pode envolver consultoria para compras e vendas, gerência de equipes multiprofissionais e acompanhamento de serviços e maquinário.

Ah, e de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o salário médio no Brasil de um engenheiro mecânico pode ficar acima de R$7.000,00 na maioria dos estados brasileiros. Uma boa pedida, não é mesmo?

4. Engenheiro Elétrico

O engenheiro elétrico, ou engenheiro eletricista, é o profissional que projeta os sistemas dos serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. Ele realiza análise e testes das configurações técnicas, das instalações, materiais e equipamentos.

O profissional da Engenharia Elétrica pode planejar e operar sistemas elétricos, seja em sua geração, transmissão ou distribuição de energia. Usinas e estações de geração de energia podem ser projetadas por um engenheiro elétrico. Ele também pode trabalhar com a manutenção de redes de alta tensão, produzir circuitos elétricos de transmissão por radiofrequência, sistemas automáticos para indústrias e projetos de circuitos para sistemas computacionais diversos.

A média salarial de um engenheiro elétrico no Brasil é de R$7.517,92, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de 2018.

5. Engenheiro Ambiental

O profissional formado em Engenharia Ambiental é responsável por desenvolver técnicas voltadas para a preservação do meio ambiente e resolver problemas de ação do homem utilizando a tecnologia disponível e apropriada.

A atuação do engenheiro ambiental deve basear-se, por exemplo, no atendimento das preocupações ambientais consideradas em tratados internacionais, ou no planejamento, coordenação e administração de instituições de tratamento de esgoto, saneamento básico, redes de distribuição de água, coleta e descarte de lixo.

Esse profissional preocupa-se em prever o impacto ambiental causado por um empreendimento, para então diminuí-lo ou anulá-lo. Entre os impactos que devem ser observados pelo engenheiro ambiental, estão a contaminação das bacias hidrográficas, desmatamento, erosão do solo, poluição da água, emissão de gases de efeito estufa etc.

6. Engenheiro da Computação

O engenheiro da computação é aquele que projeta e cria hardwares e softwares, ou seja, os equipamentos digitais físicos (como computadores, smartphones, tablets, entre outros) e os sistemas e programas utilizados neles, respectivamente.

Este profissional, que é formado em Engenharia da Computação, também pode atuar no gerenciamento da automação de máquinas, como máquinas industriais, o que também o coloca à frente na atuação em robótica.

O salário médio de um engenheiro da computação no país é de R$ 6.526,00, de acordo com dados de 2021 do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

7. Engenheiro Químico

O engenheiro químico projeta, constrói e comanda plantas e processos industriais dentro das indústrias de petróleo, biotecnológica, farmacêutica, alimentícia e em qualquer outro setor que envolve a transformação de matérias em produtos.

Esse profissional, que é formado em Engenharia Química, se preocupa em aplicar em grande escala e com eficiência os processos laboratoriais, compreendendo os fatores que envolvem a gestão de uma indústria de transformação. Para isso, elabora documentação técnica e legal, controla a qualidade e normas higiênicas e ambientais, além de supervisionar os processos de manuseio dos elementos para evitar contaminações e perdas.

8. Engenheiro de Alimentos

O engenheiro de alimentos é o profissional responsável por fabricar, conservar, armazenar e transportar alimentos fabricados em indústria, principal local de trabalho do especialista. Ele seleciona as matérias-primas e os sistemas de armazenamento de alimentos tanto de origem vegetal quanto animal, prezando pela qualidade e segurança do produto final.

Esse profissional, que é formado em Engenharia de Alimentos, deve estar preparado para estudar muito cálculo, bem como conceitos químicos, biológicos, físicos e nutricionais e estar preparado para lidar no dia a dia profissional com engenheiros de produção, engenheiros químicos, químicos, nutricionistas e até mesmo administradores.

9. Engenheiro Agrônomo

O profissional formado em Engenharia Agronômica realiza o planejamento, organização e manutenção dos processos agrícolas. Ele é responsável pelas técnicas de melhoramento do plantio, combate a pragas, colheita, armazenamento e até a comercialização dos produtos de origem vegetal e animal.

Com conhecimento sobre a biotecnologia, consegue trazer dos laboratórios para o campo a aplicação das pesquisas para aumento da produtividade de forma sustentável.

O salário médio de um engenheiro agrônomo no Brasil varia bastante conforme o estado em que ele atua, mas pode chegar a R$15.000,00 dependendo da cidade, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de 2018, do Ministério do Trabalho.

10. Engenheiro Mecatrônico

O engenheiro mecatrônico está habilitado para criar, produzir e implementar projetos de automação industrial. O profissional desta área possui ciência para elaborar documentos técnicos sobre os aparelhos, assim como o aperfeiçoamento técnico ou a manutenção dos equipamentos responsáveis pela automação.

A Mecatrônica concilia temas da Engenharia Mecânica e Eletrônica. Portanto, além do conhecimento em sistemas de automação, o profissional formado em Engenharia Mecatrônica estará apto e poderá utilizar seus conhecimentos em outras áreas como mecânica, eletrônica e computação.

