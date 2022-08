MPF lança edital de seleção de bacharel em direito para atuar na PR/AP

Processo seletivo para cargo em comissão terá três etapas on-line. Com opção de teletrabalho, podem participar candidatos de todo o país

O Ministério Público Federal (MPF) publicou, nesta quinta-feira (18), edital de processo seletivo simplificado para bacharel em direito interessado em assumir cargo em comissão de assessor jurídico. A seleção busca preencher uma vaga de Assessor Nível II, código CC-2, de livre nomeação e exoneração, para exercício no 3º Ofício da Procuradoria da República no Amapá, sediada em Macapá. O processo seletivo terá três etapas on-line: análise curricular, prova discursiva e entrevista. O assessor vai atuar nas temáticas de combate à corrupção e controle externo da atividade policial e sistema prisional. Se o profissional selecionado residir em outro estado, há possibilidade de teletrabalho, nos termos da Portaria PGR/MPU nº 81/2021.

Para participar da seleção, interessados devem encaminhar e-mail para o endereço eletrônico [email protected], até 26 de agosto. Na mensagem, devem ser anexados, em um único documento, cópia do currículo contendo experiências profissionais, formação acadêmica, cursos, peças jurídicas produzidas (no máximo três), e carta de recomendação, se houver. O candidato também pode enviar documentos que comprovem os dados citados no currículo. É necessário, no mesmo e-mail, encaminhar cópias de documento de identidade com foto, do CPF e do certificado de conclusão de curso de graduação em direito.

Após a fase de análise curricular, os candidatos pré-selecionados serão convocados por e-mail, em 2 de setembro, para a realização de prova discursiva relativa à segunda etapa. Prevista para 5 de setembro, às 14h, a prova on-line consistirá na elaboração de uma peça jurídica. O tema estará relacionado com as áreas de competência do 3º ofício da PR/AP, conforme conteúdo descrito no item 4.2 do edital.

A terceira etapa será uma entrevista virtual, pelo aplicativo Zoom, em data a ser agendada individualmente. A convocação para a entrevista será feita até 9 de setembro, às 18h, por e-mail. Nessa fase, além de eventual detalhamento das informações contidas no currículo, serão observados: fluência verbal, iniciativa, postura, facilidade de relacionamento, capacidade de trabalho em equipe, conhecimentos mínimos de informática e apresentação.

Atividades e remuneração – O candidato aprovado no processo seletivo deverá ter disponibilidade para início imediato das atividades. O trabalho inclui a elaboração de minutas de peças processuais, administrativas e extrajudiciais, a tramitação e movimentação de processos e procedimentos e o assessoramento a membro do MPF, entre outros. A remuneração do cargo de Assessor Nível II é de R$ 4.962,19, acrescida das vantagens e benefícios previstos em lei, e auxílio-alimentação de R$ 910, com jornada semanal de 40 horas, com dedicação exclusiva.

Acesse o edital e acompanhe o processo seletivo no site www.mpf.mp.br/ap

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...