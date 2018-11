Serviço voluntário: MPF oferta cinco vagas para bacharéis em Direito no Amapá

Atividade, não remunerada, pode contar como prática jurídica

O Ministério Público Federal (MPF) oferta cinco vagas para bacharéis em Direito interessados em prestar serviço voluntário na Procuradoria da República no Amapá. As inscrições vão de 12 a 20 de novembro. A jornada semanal prevista é de 20 horas. Os selecionados terão direito a seguro contra acidentes pessoais e a certificado que comprove o exercício de atividade jurídica.

Interessados devem encaminhar ficha de inscrição, cópia digitalizada de identidade, CPF e certificado de conclusão de nível superior e currículo para o e-mail prap-nugep@mpf.mp.br. O edital completo com as informações e o arquivo da ficha de inscrição estão disponíveis no site www.mpf.mp.br/ap, na aba Serviço Voluntário.

Os selecionados vão atuar na análise e acompanhamento jurídico de atos, prazos, documentos e processos judiciais. Estão incluídas na atividade, a elaboração de minutas de manifestações e a realização de pesquisas doutrinárias e de legislação.

O serviço voluntário é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física, de forma espontânea e não gera vínculo funcional ou empregatício, nem obrigações trabalhistas, previdenciárias ou de qualquer natureza.

Serviço voluntário no MPF – Regulamentado em dezembro de 2017, no MPF, o serviço voluntário foi criado com o objetivo de estimular a responsabilidade social, a solidariedade, a cooperação e os deveres cívicos do cidadão. Procuradorias da República de todo o país já implementaram a atividade, mediante editais de recrutamento e seleção.

