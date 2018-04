Museu Sacaca lança programação “DOMINGO NO MUSEU”

Com intuito de massificar a visitação das famílias amapaenses ao Museu Sacaca, em Macapá, o Governo do Estado, através do IEPA, estará apresentando neste domingo, 15, das 11h às 17h, uma ampla programação pedagógica e cultura na Exposição a Céu Aberto do Museu voltada para o público infantil com idade de 6 a 13 anos.

O evento está inserido na campanha “Vem pro Museu! Valorize, que é Nosso!” A programação que acontecerá todos os domingos, contará com a participação do grupo de Teatro do Museu, brincadeiras infantis, contação de estória, passeio pelo Bosque do Açaí e venda de iguarias para crianças e adultos.

A entrada é franca, mas com algumas restrições que são de ordem do regimento interno do espaço, a exemplo da entrada de animais. Para participar do evento, as crianças devem estar devidamente acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

As demais atividades de visita ocorrerão normalmente das 9h às 17h, na Casa de Exposição Permanente, Exposição a Céu Aberto, como o passeio no Barco “O Regatão”, visita nas casas do Ribeirinho, da Farinha e do Castanheiro, Monumento Marabaixo, Sítio Arqueológico e também na Praça do Monumento Sacaca, que foi totalmente restaurada e revitalizada.

Claudio Rogério