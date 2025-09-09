Grupo Jurubebas leva o imaginário amazônico aos palcos e consolida presença nacional

Com espetáculos gratuitos em três estados em setembro e participação confirmada no MICBR 2025, coletivo amazonense amplia circulação, fortalece formação cultural e projeta a arte do Norte no cenário brasileiro



O Grupo Jurubebas de Teatro vem ampliando sua presença no circuito nacional de teatro. Em menos de uma década de trajetória, o coletivo já contabiliza dez participações em eventos de médio e grande porte, apresentando os espetáculos “Vila dos Vagalumes”, “Tucumã & Buriti – As Brocadas do Tarumã-açú” e “A Ilha Profana do Cantagalo”, este último contemplado pelo programa Rumos Itaú Cultural 2023-2024.

A companhia segue em circulação nacional em setembro com espetáculos em três estados: no Festival Cenas Curtas Galpão Cine Horto, em Belo Horizonte (MG) no dia 12 de setembro às 19h, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3613, Horto); no Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto (SP), dia 21 de setembro às 16h, no Teatro Municipal (Via São Bento, Campos Elísios); e no Festival Primavera em Cena, em Garopaba (SC) no dia 23 de setembro às 20h, no Centro Cultural de Garopaba (Rua Manoel de Araújo, 200). Todas as apresentações são gratuitas. Mais informações pelos telefones (92) 98430-2531 e (92) 98133-6267 ou pelo e-mail grupojurubebas@gmail.com.

Inspiradas pelo imaginário amazônico e pelas encantarias da floresta, as criações do grupo emergem como manifestações poéticas sobre a realidade de corpos dissidentes na Amazônia. “Falamos do nosso próprio território, com a propriedade de quem vê e vive de perto o cotidiano do Norte e mostra para o país como as criações têm importância artística e social”, afirma Felipe Maya Jatobá, diretor e fundador do Jurubebas.

Além da cena teatral, a atuação do grupo também se destaca na formação cultural. O projeto Jovens Produtores, realizado em duas edições nos últimos três anos, já capacitou cerca de 30 jovens, fortalecendo a cadeia de produção artística no Amazonas.

Expansão e circulação nacional

Somente em 2025, o Jurubebas realizou 27 apresentações, reunindo quase três mil espectadores em diferentes regiões do país. Para o ator e diretor Robert Moura, que integra a companhia, o alcance nacional é parte de um movimento maior. “Circular um trabalho nosso é também entender que estamos trilhando um caminho possível e que outros grupos amazonenses podem caminhar juntos e com os mesmos objetivos”, avalia.

Representatividade no MICBR 2025

Em 2025, Robert Moura assumiu a direção do grupo, ao lado de Felipe Maya Jatobá, que segue na direção geral. Juntos, eles assinam a produção executiva e artística do coletivo. Este ano, Moura também será um dos representantes do Norte na maior feira de indústrias criativas da América Latina, o MICBR 2025, realizado pelo Ministério da Cultura em Fortaleza (CE).

Selecionado para integrar a delegação oficial do Ministério, Robert irá apresentar o espetáculo “Vila dos Vagalumes” na categoria Teatro Iniciante. “Foi um grande processo para chegar ao MICBR 2025 e terei a responsabilidade de levar para o Brasil um pouco desse imaginário amazônico contemporâneo”, destaca o diretor.

Ele divide a direção da cena curta “Papisa Joana” com Felipe, trabalho que estreou no Festival Curta Teatro, em Macapá, e também assinará com o colega a montagem que será levada à feira em Fortaleza. “Eu e Robert Moura partilhamos dos mesmos ideais e projetos de futuro onde o teatro que produzimos está. Tem sido uma direção repleta de companheirismo e novos olhares para a cena”, comenta Felipe.

Moura reforça a dimensão humana da experiência: “Aprendizado, companheirismo e acolhimento são as palavras que definem o que estou procurando nesse novo lugar. São experiências de produção que me permitem ser humano o suficiente para tentar de novo”, completa ele.

Produções reconhecidas nacionalmente

Robert Moura também tem se destacado como produtor executivo. Ele assinou o projeto “Desassossego In Loco”, contemplado pela Bolsa Myriam Muniz de Teatro 2023 (FUNARTE), e “A Ilha Profana do Cantagalo”, aprovado pelo Rumos Itaú Cultural 2023-2024.

Informações

(92) 98166-5823 – Assessoria de imprensa

