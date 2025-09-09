Da educação básica ao ensino profissionalizante, EJA dá esperança e melhora o futuro de jovens e adultos

O Brasil ainda convive com uma dívida histórica: mais de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). Jovens, adultos e idosos seguem privados do direito básico de ler e escrever, o que aprofunda desigualdades sociais. Nesse cenário, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) surge como alternativa transformadora, abrindo portas para aqueles que tiveram a trajetória de estudos interrompida.

Criada pelo Governo Federal, a EJA é voltada para jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à escola regular na idade adequada. A modalidade permite retomar e concluir os estudos em menos tempo, oferecendo ao estudante a chance de se qualificar e ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Antes conhecida como supletivo, hoje está organizada em etapas que vão do ensino fundamental ao médio, podendo ser realizada de forma presencial ou a distância (EAD).

Voltada a quem, por diferentes motivos, precisou abandonar a escola e desistir dos estudos, a EJA pode ser o impulso para um recomeço e retomada de sonhos. Para o almoxarife Rodrigo Pereira, a EJA representou uma nova perspectiva de vida. “Há três anos, em um evento do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (SINDUSCON-PA), uma diretora me convidou a voltar a estudar, depois de 17 anos afastado da sala de aula. Hoje tenho curso de almoxarife, pelo SENAI, e mais outras seis formações pela EJA. Sou grato ao SESI pela qualidade dos professores, que nos escutam e entendem o que estamos passando. Esse projeto mudou a minha vida e espero que incentive outras pessoas a retomarem seus estudos. A EJA me tornou quem eu sou hoje”, relata.

Programa ganha reforço e amplia atuação

Para ampliar o acesso à educação e à qualificação, o programa passou a contar com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com o SESI e o SENAI, resultando no SEJA PRO+ Trabalho e Emprego, que oferece vagas gratuitas em cursos de EJA Profissionalizante para jovens que não concluíram a educação básica e desejam se preparar para o mercado de trabalho.

Para o presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema FIEPA), Alex Carvalho, a parceria por meio do SESI e do SENAI demonstra o compromisso da entidade com a educação básica e com a formação profissional no Estado. “É um orgulho reafirmar nossa responsabilidade no lançamento do SEJA PRO+. Nossa atuação na educação sempre teve como tônica o amor, o zelo, a esperança e o compromisso de transformar realidades e futuros. A EJA é um dos programas mais importantes diante da realidade do estado, pois une formação profissional a um potente impacto social. Com ela, enfrentamos desigualdades profundas e transformamos vagas em oportunidades reais de mudança e justiça social em favor do futuro do Pará”, destacou.

Oportunidades no Pará

No Pará, o programa SEJA PRO+ Trabalho e Emprego disponibiliza 2.400 vagas gratuitas de EJA Profissionalizante, em 11 municípios paraenses, nas unidades do SESI em Ananindeua, Altamira, Belém, Barcarena, Bragança, Castanhal, Icoaraci, Marabá, Paragominas, Santarém e Santa Izabel. As inscrições estão previstas para a primeira quinzena de setembro.

As vagas são para cursos estratégicos como almoxarife, assistente de gestão ambiental, assistente de logística, controlador e programador de produção, eletricista predial e industrial, instalador hidráulico, mecânico de manutenção em motocicletas, mecânico de refrigeração residencial e mecânico de manutenção de máquinas industriais. A grade varia conforme a demanda local. O curso tem duração de 14 meses e inclui bolsa-auxílio para os alunos.

Durante o lançamento do programa, em Belém, o secretário Nacional da Juventude, Ronald Sorriso, destacou a urgência de investir na educação dos jovens. “Temos mais de 9 milhões de jovens que não concluíram os estudos, e a missão do poder público e do setor produtivo é não deixar ninguém para trás. O lançamento do SEJA PRO+ no Pará busca justamente alcançar esse objetivo. Vivemos um momento de transformação tecnológica e de transição energética, e essa realidade só será possível a partir da qualificação profissional dos nossos jovens”, afirmou.

Resultados que transformam vidas

Uma pesquisa do Departamento Nacional do SESI mostrou o impacto positivo da EJA no Pará entre 2022 e 2024. O estudo revelou que 61% dos alunos que concluíram o programa ingressaram na universidade, consolidando um marco em suas trajetórias pessoais e profissionais. Além disso, 83,6% estão ocupados no mercado de trabalho, sendo 54% em empregos formais, e registraram aumento médio de 49,8% na renda. A pesquisa apontou ainda 98,9% de satisfação com os serviços do SESI e 91,7% de aprovação ao SENAI, confirmando a relevância do modelo que alia ensino fundamental e médio à qualificação técnica.

O superintendente do SESI e diretor regional do SENAI, Dário Lemos, confirmou a importância da modalidade para a inclusão social e para o desenvolvimento. “O trabalho desenvolvido pelo SESI e pelo SENAI com a EJA mostra que investir em educação é investir no crescimento do estado. Estamos preparando cidadãos mais qualificados, capazes de conquistar melhores oportunidades e de contribuir com a indústria e a sociedade. É fundamental ampliar ainda mais o acesso a uma educação de qualidade”, afirmou.

Atendimento à Imprensa

FIEPA | SESI | SENAI | IEL

Curtir isso: Curtir Carregando...