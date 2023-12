Rondônia e MEC assinam compromissos educacionais

Governo estadual formaliza adesão ao Pacto de Obras da Educação, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Escola em Tempo Integral e Escolas Conectadas na terça-feira (19)

O Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Estado de Rondônia irão formalizar a adesão aos programas educacionais: Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação, ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ao Programa Escola em Tempo Integral e à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec).

O Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, e o governador de Rondônia, Marcos Rocha, detalharão as iniciativas às 14h (horário local) e às 15h (horário de Brasília) de terça-feira, 19 de dezembro, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho (RO).

Os programas fazem parte do pacote de reconstrução da educação brasileira, conduzido pela atual gestão do MEC e vinculados ao Novo Programação de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em Rondônia, existem 28 obras paralisadas e inacabadas da educação em 20 municípios. O governo estadual já aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e ao Programa Escola em Tempo Integral. No caso dos municípios, 100% aderiram ao Compromisso; 86,5%, ao Programa; e 46,15%, à Enec.

Serviço

Formalização da adesão ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Programa Escola em Tempo Integral e Estratégia Nacional de Escolas Conectadas

Data: terça-feira, 19 de dezembro.

Hora: às 14h (horário local) e às 15h (horário de Brasília).

Local: Teatro Estadual Palácio das Artes.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...