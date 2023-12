Governo do Estado garante transporte coletivo gratuito para os moradores do Residencial Miracema

Além da entrega histórica de mil moradias no Residencial Miracema, o Governo do Amapá vai garantir a mobilidade das pessoas com a disponibilização de duas linhas de ônibus gratuitas. As linhas gratuitas irão operar todos os dias, das 6h até 23h.

Nesta segunda-feira, 18, os ônibus começaram a circular às 6h, com dois trajetos: destino Rodovia Duca Serra e BR-210. Assim, os moradores passam a ter opções para utilizar as linhas nas zonas oeste e norte de Macapá.

O governador Clécio Luís acompanhou pessoalmente o inicio de operação das linhas. Embora a primeira etapa do Miracema tenha sido entregue há mais de dois anos e os moradores tenham feito inúmeras solicitações à Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), a Prefeitura nunca colocou linhas para atender ao conjunto habitacional.

A entrega da 3ª e 4ª etapas do habitacional contou com a presença do presidente da República Lula, nesta segunda-feira, 18, no Residencial Miracema, na Rodovia do Centenário (rodovia Norte/Sul)

