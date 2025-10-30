Sebrae destaca potencial do abacaxi de Porto Grande como motor do agronegócio amapaense

Iniciativa valoriza o produto símbolo do município e incentiva novos negócios e oportunidades no campo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realizou o ‘Encontro de Negócios: Abacaxi do Porto Grande’. A ação ocorreu na sede da instituição, na Sala de Integração, nesta terça (28), às 16h. O objetivo, é promover o desenvolvimento econômico e social do Amapá por meio do incentivo ao empreendedorismo rural, da inovação na produção e da abertura de novos mercados para os produtores locais.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae (UAC–Agrin), Larissa Queiroz, o evento foi realizado para reforçar a importância de transformar as potencialidades do campo em novos negócios sustentáveis, e expandir a comercialização desses produtos no mercado local, com foco em empresas da alimentação fora do lar e hospedagem.

“O abacaxi de Porto Grande é a primeira Indicação Geográfica reconhecida do Amapá, com selo de indicação de procedência, o que evidencia a qualidade única do fruto que existe devido a sua fama de abacaxi mais doce e o município de Porto Grande ser o maior produtor do fruto no estado. Com iniciativas como essa, buscamos incentivar o empreendedorismo local, gerar renda e ampliar o reconhecimento do produto no cenário amapaense, reverberando para o mercado nacional, visto que estamos focando em empresas que recebem turistas de vários estados brasileiros”, destacou a gerente, Larissa Queiroz.

Durante o encontro, os produtores de abacaxi puderam se conectar com representantes de hotéis, restaurantes e estabelecimentos do setor de alimentação. A integração foi pensada para fomentar oportunidades concretas de negócio e incentivar o uso de produtos regionais na gastronomia amapaense. A programação incluiu a apresentação do conceito de Indicação Geográfica (IG), degustação de produtos derivados do abacaxi e a assinatura de termo de intenção de parceria comercial, o que marca um passo importante na valorização da produção local.

A ação é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria (UAC–Agrin), Larissa Queiroz. O encontro integra as iniciativas da instituição, voltadas ao fortalecimento da produção local, para destacar o potencial econômico do abacaxi e suas oportunidades de expansão no mercado regional e nacional.

