SENAI AP lança os últimos editais de cursos gratuitos de 2025

O SENAI Amapá lançou dois editais de gratuidade voltados aos municípios de Macapá e Santana. As capacitações integram o último ciclo de ofertas de 2025 e totalizam 600 vagas em cursos de aperfeiçoamento profissional presenciais. As formações são de curta duração, variando entre 20h e 60h, com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite.

ACESSE AQUI O EDITAL

As qualificações abrangem áreas tecnológicas como comunicação, panificação, informática, construção civil, refrigeração, moda, orçamento e administração a fim de aprimorar competências e ampliar conhecimentos específicos, representando um passo importante para o desenvolvimento profissional dos participantes.

Cursos ofertados

Em Macapá, serão disponibilizadas 375 vagas nos cursos de Dicção, Desinibição e Oratória; Informática Básica; Formatação de Computadores; Apresentações Criativas no Canva; Controle de Finanças Pessoais; Audaces – Modelagem Computadorizada; Fabricação de Folhados e Semifolhados; Pintura Básica de Paredes; Assentamento de Tijolos e Blocos Estruturais; Moda Upcycling; Técnicas de Instalação de Split Hi-Wall (FPro, Fresh In, Top of Charge); Habilidades Básicas de Alvenaria; Refrigeração em Centrais de Ar (Nível 1 – Fundamentos); Corte e Costura Básica e Aplicações de Ferramentas da Qualidade em Processos Administrativos.

Em Santana, serão ofertadas 225 vagas para os cursos de Informática Básica; Dicção, Desinibição e Oratória; Gestão de Pessoas e Equipes; Instalações Elétricas Industriais; Instalações Elétricas Residenciais; Montagem e Reparação de Computadores e Qualidade no Atendimento ao Público.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade onde o curso será ministrado, até a próxima sexta-feira, 31 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na unidade de Macapá, para os cursos ofertados na capital, e em Santana, para as capacitações do município vizinho.

Para participar, o candidato deve atender aos requisitos de idade e escolaridade do curso escolhido e apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência atualizado, declaração escolar de ensino regular (para estudantes), uma foto 3×4 e a autodeclaração de postulante, cujo modelo está disponível no edital.

De acordo com o documento, as aulas têm início previsto para o dia 3 de novembro, tanto em Macapá quanto em Santana.

Serviço

Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Sta. Rita

(96) 3084-8923

Santana

Av. B1, S/N – Vila Amazonas

(96) 3084-8984

