Latin GRAMMY anuncia a primeira ganhadora do Prêmio Educador de Música Latina

Academia Latina da GravaçãoTM, em parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY®, homenageará a ganhadora na cerimônia de apresentação dos Prêmios Especiais durante a 26ª Entrega Anual do Latin GRAMMY, em Las Vegas

MIAMI (28 DE OUTUBRO DE 2025) — A Academia Latina da GravaçãoTM, em parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY®, tem o orgulho de anunciar que Luciana Ortega, do Instituto Santa María de San Carlos, no Chile, é a primeira ganhadora do Prêmio Educador de Música Latina. A nova distinção homenageia um educador excepcional da comunidade musical global que está causando um impacto significativo ao incorporar a música latina em seu currículo. Ortega leciona música há 10 anos e atualmente orienta mais de 400 alunos do ensino médio com um currículo musical holístico, que vai além de simplesmente tocar instrumentos.



Como parte do prêmio, o programa de música da escola de Ortega receberá uma doação de instrumentos no valor de US$ 10 mil para apoiar a continuidade do ensino musical. Além disso, ela receberá uma viagem com todas as despesas pagas para participar da cerimônia de apresentação dos Prêmios Especiais, onde será homenageada durante a 26ª Entrega Anual do Latin GRAMMY, em Las Vegas.



“Estamos orgulhosos de homenagear Luciana Ortega com o primeiro Prêmio Educador de Música Latina”, disse Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação. “Seu compromisso diário com os estudantes de música incorpora nossa missão de promover, celebrar, honrar e engrandecer a música latina e aqueles que garantem seu legado duradouro.”



“Este reconhecimento transcende o meu nome; é o reflexo de uma história coletiva que tecemos com amor, perseverança e sentido. A minha família, os meus alunos e a música têm sido os pilares de uma transformação que vai muito além das salas de aula”, disse Luciana Ortega. “Em cada nota vibra a memória do nosso povo, a força das nossas raízes e a esperança de um futuro mais humano. Entendo que educar através da música não é apenas ensinar sons, mas despertar consciências, curar feridas e semear identidade. Este reconhecimento honra essa jornada: a daqueles que acreditam que a arte pode transformar a vida e reconciliar o ser com sua terra. A música nos ensinou a ouvir o mundo com ternura e a transformar a realidade com amor; e isso, mais do que uma conquista, é uma forma de transcendência.”



A abordagem pedagógica de Ortega visa a estabelecer uma conexão profunda com a identidade cultural, a criatividade e o uso da música para transformar desafios em oportunidades criativas, ou, como ela mesma diz, “El alma de la música como motor de aprendizaje”. Ortega foi selecionada entre um grupo altamente competitivo de candidatos internacionais por meio de um rigoroso processo conduzido pela Fundação Cultural Latin GRAMMY, com avaliações de um distinto comitê de educadores de música e especialistas acadêmicos, e uma votação coordenada pelo Departamento de Premiação da Academia Latina da Gravação. O Conselho de Diretores da Academia Latina da Gravação fez a seleção final.



Esse prêmio denota um marco importante para Ortega, cuja paixão pela música foi despertada quando era aluna da mesma escola onde agora leciona. Como educadora musical, ela está empenhada em criar novas experiências de aprendizagem para seus alunos, compreendendo o valor intrínseco da música e das artes em suas vidas e na sociedade.

###



SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da GravaçãoTM é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciais à comunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação™ com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024 a Fundação celebrou seu décimo aniversário, e durante a última década cultivou a próxima geração de criadores de música latina por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação já doou mais de 13,9 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org. Siga-nos também @latingrammyfdn no Instagram e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook e LinkedIn.

Assessoria de comunicação e PR



Lupa Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...