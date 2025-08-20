Festival Amazônia Eco Música inicia com show nacional de Hamilton de Holanda Trio

O festival se consolida como uma plataforma para discutir os desafios e potencialidades da região, conecta o público com iniciativas que unem cultura amazônica, negócios e sustentabilidade

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) é parceiro estratégico da 2ª edição do Festival Amazônia Eco Música, promovido pelo diretor do Centro de Educação Profissional Walkiria Lima de música Walkiria Lima, Bruno George. O objetivo é valorizar a música amazônica e sua relação com a economia criativa e a sustentabilidade, fortalecendo a identidade regional e gerando oportunidades para artistas e empreendedores locais.

A superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, ressaltou que a presença do Sebrae no festival reforça o compromisso de apoiar a economia criativa e a indústria cultural do Amapá.

“Estamos oferecendo capacitações sobre oportunidades de negócios, construção de portfólio artístico e captação de receitas por meio de editais e patrocínios, com o apoio de palestrantes e consultores renomados. Também trazemos a parceria do Polo de Economia Criativa do Sistema Sebrae e realizamos uma feira de negócios que dialoga diretamente com o festival, ampliando o acesso a mercado e novas oportunidades”, afirmou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Abertura

A abertura contou com a participação do coral Mestre Oscar Santos, que fez releitura de clássicos da música popular amapaense, como o hino cultural do Amapá, Jeito Tucuju, composta por Val Milhomem e Joãozinho Gomes, também presentes na cerimônia.

Show

O palco do Festival Amazônia Eco Música ganhou destaque com a apresentação do Hamilton de Holanda Trio, formado por Hamilton no bandolim, Salomão Soares no piano e Thiago Rabello na bateria. O trio conduziu o público por uma experiência musical sofisticada, unindo improviso, jazz, música popular brasileira e referências amazônicas. O espetáculo emocionou pela intensidade e pela fusão de estilos, reafirmando a proposta do festival de valorizar a música como expressão cultural.

Capacitação

A programação técnica da 2ª edição do Festival Amazônia Eco Música terá uma série de atividades voltadas à formação e fortalecimento de suas carreiras. Entre os destaques estão as palestras Acesso a Recurso de Editais, com Otto Ramos; Construção de Portfólio Artístico, com Silvana Cordova; Música que Circula: Estratégias de visibilidade, fortalecimento de imagem e construção de carreira, com Débora Venturini.

Além disso, Thiago Vieira, do Sebrae/SP, ministrará a Oficina Crie Canvas: Estruturando a ideia de um projeto cultural, oferecendo ferramentas práticas para planejamento e desenvolvimento de projetos.

A programação também inclui apoio à feira temática, incentivando negócios nos setores de música, gastronomia e artesanato, promovendo a economia criativa e o fortalecimento do setor cultural local.

CEP

O Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima, em Macapá, é referência na formação musical do Amapá. Fundado em 1952 e nomeado em homenagem à musicista Walkíria Lima, oferece cursos técnicos em instrumentos, canto e regência, além de promover eventos como o Festival Amazônia Eco Música. Com infraestrutura moderna e acessível, o centro forma novas gerações de músicos, consolidando-se como um polo cultural e artístico no estado.

O diretor da escola Walkíria Lima, Bruno George, destaca a importância de capacitar os produtores culturais, oferecendo palestras e orientações que permitam o acesso a editais, a criação de portfólios e o desenvolvimento de habilidades técnicas, fortalecendo assim a economia criativa no setor da música.

“Este ano, de forma mais aprofundada, em parceria com o Sebrae, estamos trazendo palestras que vão orientar os produtores para o acesso a editais, para a criação e formação de seus portfólios, proporcionando conhecimento e prática técnica. Assim, fortalecemos a economia criativa no setor da cultura, especialmente na música, oferecendo cada vez mais preparo para que esse meio possa colocar em prática tudo aquilo que será abordado”, explica o O diretor da escola Walkíria Lima, Bruno George.

Sustentabilidade

O festival se destaca não apenas pela valorização da música e da cultura local, mas também pelo compromisso com a sustentabilidade ambiental, investindo na compensação de carbono, alinhando suas ações às diretrizes da United Nations Framework Convention on Climate Change e em parceria com a startup Unit Carbon. A iniciativa reforça o papel da música como instrumento de conscientização e responsabilidade socioambiental, promovendo cultura e sustentabilidade de forma integrada.

O evento contou com a presença de diversas autoridades e personalidades ilustres do Amapá, incluindo, a superintendente Alcilene Cavalcante; o governador do estado, Clécio Luís Vieira; a secretária de Cultura Clicia di Miceli; a secretária de Educação, Sandra Casimiro; o chefe da Casa Civil, Lucas Abrahão; o deputado federal, Paulo Lemos.

O Festival Amazônia Eco Música segue até 23 de agosto, em Macapá, com programação gratuita e aberta ao público.

Parceiros

São parceiros do 2ª edição do Festival Amazônia Eco Música, o O serviço de apoio as micro e pequenas empresas do Amapá (Sebrae), o Governo do Estado do Amapá (GEA), o deputado estadual, Rodolfo Vale; Musart.

Coordenação

As ações do Sebrae no Festival Amazônia Eco Música, são coordenadas pelo gerente da

Unidade de Mercado e Internacionalização, Rômulo Brasão e pelas assessoras técnicas do Sebrae Amapá, Thaís Almeida e Clara Vieira.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...