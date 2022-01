Covid-19: população poderá se vacinar em seis pontos da capital

A redução dos locais se deu em função do treinamento que a equipe receberá para vacinação das crianças.

Na sexta-feira (14), haverá uma redução nos locais de vacinação contra a Covid-19 e tríplice viral. Com isso, os imunizantes estarão disponíveis apenas nos pontos de drive-thru e shoppings, onde eles já eram ofertados.

Essa alteração na dinâmica da vacinação se dá em função de um treinamento que as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) passarão para atender a demanda de imunização das crianças de 5 a 11 anos.

Confira os locais, horários e públicos que serão atendidos.

Drives-thru e pontos extras

Também será possível encontrar as vacinas nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Zerão e Curiaú. Além destes locais, a Prefeitura de Macapá disponibilizará pontos de vacinação no Amapá Garden Shopping, Macapá Shopping e Villa Nova Shopping. Estes pontos funcionarão das 9h às 15h.

Públicos atendidos contra Covid-19

1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais;

2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo há 21 dias;

2ª dose de Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas;

2ª dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento e

3ª dose: público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde.

Intervalo entre doses dos imunizantes contra Covid-19

1ª e 2ª dose

O intervalo entre a 1ª e a 2ª dose de Pfizer é de 21 dias para público em geral e pessoas imunossuprimidas, entre a D1 e a D2. A D2 de Astrazeneca segue sendo aplicada com oito semanas após a D1, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde. No caso da CoronaVac, o intervalo é de 30 dias, ou de acordo com a marcação no cartão do usuário.

2ª e 3ª dose

O intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de 4 meses para pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, idosos e profissionais de saúde. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 21 dias entre a D2 e a D3.

O público que receberá a 2ª dose deverá apresentar a carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose. Já o público apto a aplicação da 3ª dose do imunizante deverá ter a indicação da aplicação da 2ª dose da vacina.

Documentação

A aplicação das vacinas está condicionada a apresentação dos originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação. Para as pessoas com comorbidade, é necessário apresentar um laudo que comprove a sua condição.

Dose de reforço da Janssen

A Secretaria Municipal de Saúde informa que ainda não haverá aplicação da dose de reforço com a vacina Janssen.

O município aguarda a chegada de uma nova remessa do imunizante para a retomada estratégica da vacinação deste público.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

