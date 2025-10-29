quarta-feira, outubro 29, 2025
AmazôniaEducação

Estudantes da rede pública da Amazônia constroem ferramenta de inclusão pedagógica e sustentável

Livia Almeida

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço da educação especial  que visa atender, em todas as fases da Educação Básica, estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. O modelo permite a criação de recursos pedagógicos para o aprendizado pleno desses alunos, ao mesmo tempo em que potencializa seus pontos fortes e fortalece sua autonomia como pessoa.

É nesse contexto que estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (E.E.E.F.M.) Prado Lopes, localizada no município de Curralinho, no Arquipélago do Marajó, interior do Pará, desenvolveram o projeto “Soroban como ferramenta de aprendizagem em turmas do AEE”.

Pensada como uma ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem em turmas de AEE, a iniciativa utiliza o soroban (instrumento japonês de cálculo) como ponto de partida para o ensino criativo da Matemática. A proposta permite que estudantes com deficiência visual realizem cálculos com as próprias mãos, sem a necessidade de papel, caneta, calculadora ou computador.

Foto: Freepik

O diferencial do projeto está na sua construção. Os estudantes utilizam materiais recicláveis como papelão, isopor, tampinhas plásticas, garrafas PET e espetos de churrasco, mostrando que o ensino, além de divertido, pode ser sustentável.

“Essa é uma prova de que podemos transformar resíduos, que às vezes temos em nossas próprias casas, em uma ferramenta de inclusão pedagógica para estudantes com deficiência”, afirma o orientador Mateus Santiago de Moraes.

Por conta de sua criatividade, o trabalho concorre na Mostra Científica nas Escolas, evento que será promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas de Problemas de Engenharia Sustentável (GEPPES), da Universidade Federal do Pará (UFPA), na próxima quinta-feira, 30 de outubro.

O projeto mais curtido nas redes sociais, www.instagram.com/reel/DQEsm2RDoVR/, e com maior iniciativa criativa será anunciado como vencedor. A premiação serão bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ) e de Apoio Técnico à Pesquisa (AT-NS).

“É uma conquista que reforça o potencial da educação inclusiva e sustentável, que cada vez mais está presente em nossas vidas. Quando iniciamos essa transformação em sala de aula, temos certeza que colheremos os frutos em toda a sociedade”, finaliza o educador.

O projeto “Soroban como ferramenta de aprendizagem em turmas do AEE” é desenvolvido pela aluna autora Débora Cristiane Machado Cardoso, com participação dos estudantes co-autores: Jeferson Cedeira Neves, Henrique Gabriel de Ferreira, Sirlene Souza Andrade e Adrielle Samilly. A orientação é feita pelo professor Mateus Santiago de Moraes.–
Up Comunicação Inteligente

