Centro Covid Santa Inês reforça vacinação contra o coronavírus em Macapá

A partir desta quinta-feira (31), a Unidade Covid Santa Inês, na orla de Macapá, vai ofertar a vacina contra o coronavírus. A medida faz parte da estratégia de ampliação da cobertura vacinal, que inclui ainda pontos itinerantes na capital. O atendimento será das 9h às 17h e, inicialmente, para pessoas a partir de 12 anos com a primeira, segunda, terceira ou quarta dose do imunizante.

Para receber a vacina é necessário apresentar os originais de um documento oficial com foto e carteira de vacinação.

A Unidade Covid Santa Inês é referência para casos suspeitos de infecção por coronavírus na capital e funciona 24h com a disponibilização de exames que identificam a ocorrência de casos.

Atualmente Macapá está na classificação de baixo risco para doença e em função disso o espaço passa a ofertar o imunizante.

O detalhamento da estratégia de vacinação, com horários, locais e públicos, é divulgado diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura de Macapá no Facebook, Twitter e Instagram e no site da instituição, disponível em macapa.ap.gov.br.

