GAECO do MP-AP e Polícia Federal cumprem mandado de busca e apreensão no Iapen

Nesta segunda-feira (3), dando continuidade à Operação Queda da Bastilha, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amapá (GAECO/MP-AP) e Polícia Federal (PF), cumpriram um mandado de busca em cela de faccionado, no Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN). É a 3ª fase da Operação, que visa reprimir uma organização criminosa estruturada, com atuação dentro e fora da unidade

Durante a operação, um celular foi encontrado e apreendido dentro da cela de um membro da facção. O aparelho seria usado para fomentar o crime organizado dentro e fora da penitenciária.

Após a deflagração da 1ª e 2ª fases da Operação, a PF e o GAECO identificaram que um dos investigados, apesar de preso, continuou utilizando aparelho celular dentro do presídio para a prática de diversos crimes. Os órgãos apuram a participação dele em crimes investigados nas outras fases.

O GAECO ressalta a importância de redobrar os cuidados na entrada de objetos em todas as unidades prisionais do Estado, para evitar que objetos ilícitos cheguem até os presos.

