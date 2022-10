Clécio é eleito governador do Amapá no 1º turno com 53,66% dos votos 

“Sou grato à Deus, ao povo do Amapá que depositou confiança em mim, e no meu vice Teles Jr. e no senador Davi. À minha família, aos que me acompanharam desde o início desse sonho. Eu sou só gratidão neste momento. Muito obrigado, Amapá!”. Agradeceu Clécio



Aos 50 anos, dois mandatos como vereador e dois mandatos como prefeito de Macapá, Clécio Luis (Solidariedade), foi eleito o novo governador do Amapá no 1º turno das eleições com 221.728 dos votos válidos.



Após a apuração, Clécio, Teles Júnior e o senador Davi concederam entrevista coletiva à imprensa. O governador eleito enfatizou que durante toda sua campanha, a saúde pública do Amapá foi sua prioridade e reforçou o compromisso de ter a saúde como prioridade imediata e inegociável.



“No dia 2 de janeiro, tão logo que eu tome posse, estarei instalando meu gabinete no Hospital de Emergência de Macapá, no Hospital de Santana, e demais unidades hospitalares do estado. Como eu sempre digo, não vou lá pra fiscalizar, nem fazer cena. Vou estar lá pra mostrar minha presença e que, o que precisar ser feito iremos fazer pra garantir uma saúde de qualidade à população”. Garantiu Clécio.



Durante a coletiva, Clécio pontou que o resultado das urnas reflete uma campanha limpa, transparente e de exposição de propostas, mas que é impossível não falar da forma como foi atacado durante todo o período eleitoral, “foram dezenas de fake news, foi a campanha mais violenta que já vi e vivi. Mas o que prevaleceu foi a paz, o amor, foi o desejo de mudança da população”, destacou Clécio.



O governador eleito, também falou da necessidade de desarmar o palanque para trabalhar na construção de um Amapá para todos. “A gente desarma o palanque agora para começar a construção de uma transição, para construir um novo governo, mas com muito respeito ao que está construído, àquilo que as equipes construíram. Tem programas de Estado que nós daremos continuidade”, pontuou o governador eleito.





Prioridades do programa de governo de Clécio

SAÚDE

• Concluir as obras do Hospital da Criança e Adolescente (HCA).

• Construir o novo Hospital de Emergência (HE).

• Implantar Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte II na Zona Oeste de Macapá e

• Implantar o Centro de Tratamento em Oncologia, com Unidade de Radioterapia.

• Implantar o Centro de Especialidades em Saúde da Mulher e a Carreta de Saúde Delas, integrada com a rede de saúde municipal.

• Implantar o Centro de Atendimento Ambulatorial Especializado, para zerar a fila de consultas e procedimentos

• Programa Cirurgia, com ações imediatas de procedimentos cirúrgicos, para zerar a fila de espera de cirurgias eletivas.

EDUCAÇÃO

• Valorizar os profissionais da Educação;

• Implantar o Plano de Obras da Educação: para construir, reformar e ampliar o número de salas de aula;

• Ampliar as vagas nos Centros de Educação Profissional e no Ensino Médio, garantindo formação de nível técnico e profissionalizante;

• Transformar o Centro de Língua Francesa Danielle Mitterrand em Centro de Línguas Estrangeiras Danielle Mitterrand.

• Fortalecer o programa de assistência alimentar estudantil, para ofertar alimentação suplementar a estudantes em situação de vulnerabilidade social.

• Fortalecer a Central do ENEM em Macapá e Santana e ampliar as plataformas virtuais e canais de acesso via internet e as visitas programadas aos interiores, para aumentar a aprendizagem dos alunos que prestarão o referido Exame.

• Fortalecer a realização dos Jogos Escolares como política integrada entre os órgãos coordenadores e os estabelecimentos de ensino, envolvendo as escolas municipais, estaduais, privadas e federais do Estado do Amapá.

PROGRAMAS EMERGENCIAIS

• Transferir recursos aos município para geração de emprego e renda, por meio de convênios para: pavimentação, limpeza urbana, iluminação pública, obras públicas.

• Gerar e emprego com a retomada de obras paralisadas na construção civil, pavimentação, habitação, saúde e outras públicas.

• Implantar o Programa Vale Gás e o projeto Restaurante Popular.

• Ampliar o Programa Amapá Jovem e Jovem Universitário, implementar o 13º e articular vagas de primeiro emprego nas empresas beneficiadas por incentivos fiscais do Estado.



GRANDE OBRAS

• Concluir as obras da rodovia Duca Serra/AP-020 e as obras da Rodovia Norte-Sul;

• Revitalizar a Rodovia AP-010 – Josmar Chaves Pinto/Rodovia JK;

• Duplicar a Rodovia AP-440/KM-09, que interliga a Duca Serra ao KM-09 da BR-210.

• Implantar a rodovia do Goiabal, para interligar a Duca Serra à Rodovia AP-010 – Josmar Chaves Pinto/Rodovia JK, via bairro do Zerão.

• Concluir a pavimentação das Rodovias AP-070 e AP-110, que interligam os municípios de Macapá e Cutias.

• Universalizar a todos os domicílios do Estado os serviços de água e esgoto sanitário.

• Articular a retomada das obras da BR 156-trecho Norte e Sul.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

• Construir o Centro de Convenções do Estado do Amapá.

• Realizar a Expofeira Agropecuária do Estado.

• Implantar a AFAP itinerante, para promover o acesso ao financiamento do empreendedor de forma acessível;

• Implantar a Central do Empreendedor Tucuju, com fomento de negócios da Agroindústria, da Agrobiodiversidade, Jovem Empreendedor e do Comércio e Serviços.

• Instituir programa Empreendedor de Sucesso, de incentivo a criação de novas empresas e de desenvolvimento da cultura empreendedora.

• Criar um Programa de Incentivo ao Agronegócio (de escala e familiar), como mecanismo de apoio à atividade no Estado.

• Promover o Açaí do Amapá, para transformá-lo em um produto estratégico da economia amapaense, com apoio ao extrativismo, transporte, amassadeiras e indústrias.

• Implantar o projeto de revitalização do entorno e uso social da Fortaleza de São José de Macapá.



SEGURANÇA PÚBLICA

• Implantar o Batalhão de Polícia de Proximidade Escolar;

• Implantar o Batalhão de Polícia Militar da Zona Oeste de Macapá e a Companhia Independente de Motopatrulhamento.

• Fortalecer a vigilância armada, integrada à vigilância eletrônica nos órgãos públicos do governo do Estado do Amapá.

• Modernizar os serviços especializados de proteção a mulher, idosos, crianças, LGBTs, com Salas de Escutas e funcionamento 24 horas.

