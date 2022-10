SENAI Amapá oferta 180 vagas de cursos gratuitos para Macapá, Santana e Vale do Jari

O SENAI Amapá abriu 180 vagas gratuitas para seis cursos de qualificação profissional em Macapá, Santana e Vale do Jari. O processo de inscrição segue até 10 de novembro e acontece de maneira presencial e em horário comercial. O candidato deve procurar a unidade na qual deseja estudar para entregar os documentos exigidos nos editais disponíveis no site ap.senai.br/senai/processo-seletivo.

Há disponibilidade de formação nas seguintes áreas:

– Macapá: Confeiteiro e Eletricista em Instalações Prediais.

– Santana: Eletricista de instalações prediais e Operador de computadores.

– Vale do Jari: Assistente de recursos humanos e Operador de computadores.

Cada oferta possui requisitos específicos, como idade mínima e escolaridade, por isso, é fundamental conferir as orientações estabelecidas na seleção. As vagas são destinadas a pessoas oriundas de escolas públicas. Para os candidatos menores de 18 anos será exigida a presença de um responsável legal, portando documento de identidade e CPF no ato da matrícula.

Além de proporcionar formação de qualidade para jovens e adultos, o SENAI conta com laboratórios modernos e equipados, nos quais os alunos poderão aprender uma profissão de maneira prática.

Confira os editais:

Macapá

Santana

Vale do Jari

