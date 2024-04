Sebrae lança Desafio Liga Jovem, na próxima segunda (8)

A competição com inscrições gratuitas, é destinada a estudantes do ensino fundamental, médio, profissional e superior

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove evento para o lançamento da 2ª Edição do Desafio Liga Jovem. A iniciativa é voltada para jovens do 8º e 9º ano do ensino fundamental, médio, profissional e superior, interessados em desenvolver competências em criatividade, inovação, planejamento, liderança e outras habilidades. O evento acontece na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, na próxima segunda (8), às 8h.

A gestora do Programa Educação Empreendedora do Sebrae, Marília Correia, explica sobre a 2ª Edição e aponta que o Desafio é dividido em cinco etapas, entre elas, o Esquenta nas Redes, a Virada Empreendedora e as etapas estadual, regional e nacional, proporcionando aprendizado e premiações.



“O Liga Jovem vai acontecer ao longo de todo o ano de 2024, com atividades presenciais e online. O Desafio conta com palestras, oficinas e mentorias com conteúdos ligados à inovação, ao empreendedorismo e a área de tecnologia. A iniciativa busca estimular a criatividade dos jovens amapaenses e colaborar para a criação de soluções para problemas enfrentados por esses jovens, seja na escola que frequentam ou na comunidade que estão inseridos. Nós queremos promover o desenvolvimento dos espaços e a transformação das realidades vivenciadas”, conta a gestora Marília Correia.



Nesta edição, o objetivo da competição, é estimular jovens a criarem soluções inovadoras para problemas do cotidiano. Para participar, é preciso formar equipes entre 2 e 5 estudantes da mesma categoria, também é necessário que cada equipe tenha um(a) orientador(a) atuante na área da educação.



Novidade

Em 2024, o Sebrae ampliou o universo de jovens envolvidos na iniciativa, incorporando alunos de nível 8º ano do ensino fundamental e superior.



A 2ª Edição do Desafio Liga Jovem apresenta quatro categorias, que são, Imagina – Para alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental; Cria – Para alunos do Ensino Médio; Inspira – Para jovens da Educação Profissional; e Avança – Para jovens da Educação Superior.

Premiação



Na Etapa Estadual, que ocorrerá em forma de evento on-line, com bancas de apresentação dos projetos ao vivo, acontece entre os meses de agosto e setembro. Será realizada uma banca para cada categoria, de cada estado, totalizando 108 bancas. A equipe melhor avaliada, de cada categoria do estado, seguirá para apresentar o projeto na Etapa Regional do Desafio. Serão premiadas quatro (4) equipes por estado, uma por categoria, totalizando até 108 prêmios no total. A premiação será de um vale-presente de R$500 reais, para cada participante e para o professor orientador de cada equipe vencedora da Etapa Estadual.



Para a Etapa Regional, que ocorrerá on-line, ao vivo, cujos participantes serão os vencedores da Etapa Estadual, de cada uma das quatro (4) categorias, em cada um dos estados, tendo rodadas regionais, com apresentações dos projetos para as bancas. A equipe vencedora dessa fase participará de missão técnica nacional, com datas posteriormente informadas, seguirá para a Etapa Nacional Presencial, a equipe mais bem avaliada em cada uma das quatro categorias, de cada região, totalizando 20 equipes, sendo até 120 participantes, que também receberão como premiação celulares smartphones para cada integrante e para o professor orientador.

Os projetos desenvolvidos até a etapa nacional serão avaliados por especialistas com base em cinco critérios – Entendimento do Público-Alvo, Criatividade e Inovação, Impacto no Dia a Dia da Comunidade, Sustentabilidade Financeira e Protótipo.



Ao final da etapa nacional – Missão Técnica Nacional (presencial), nessa etapa os alunos e professores orientadores serão convidados para uma viagem, com todas as despesas pagas, para uma capital nacional de destaque no cenário de inovação e tecnologia, uma oportunidade única, para os participantes aprenderem, crescerem e mostrarem as habilidades e ideias inovadoras. Estudantes e professores orientadores das equipes vencedoras, dessa fase serão premiados – Primeiro Lugar: Uma Missão Internacional de até 10 (dez) dias e notebook; Segundo Lugar: smartwatch; e Terceiro Lugar: Tablet.



Amapá

A 1ª edição da competição contou com a participação de 1.239 equipes inscritas e mais de 5 mil estudantes, com representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. O Amapá chegou até a etapa final da competição, com o time ‘Mulheres de Fibra’, composto por quatro estudantes do terceiro ano de Edificações na Modalidade Integrada e uma professora orientadora do Instituto Federal do Amapá (IFAP).



O projeto apresentado foi uma Telha Sustentável produzida com a fibra do coco e material cerâmico. O produto recebeu proposta de produção na Bahia e em Angola.



Inscrições



As inscrições são gratuitas para todos os participantes e devem ser realizadas pelo site oficial www.desafioligajovem.com.br, por meio do preenchimento de todos os campos obrigatórios. As inscrições iniciaram no dia 12 de março e vão até dia 7 de junho de 2024.

