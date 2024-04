SENAI Amapá promove oficina estratégica sobre os projetos da cadeia produtiva do açaí no estado

Nesta quinta-feira, 4 de abril, o SENAI Amapá, por meio do Serviço de Tecnologia e Inovação vai realizar uma oficina estratégica sobre os projetos desenvolvidos pela instituição e parceiros para a cadeia produtiva do açaí. O encontro acontece na Sede do SENAI Amapá, na sala 11, localizado na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2000 – Santa Rita.

A oficina tem o objetivo de integrar as ações descentralizadas que têm sido realizadas para desenvolvimento da cadeia do açaí no estado, com foco especial para a preparação para a chegada do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) ainda no mês de abril, no qual representantes estarão no estado para realização do programa Rotas de Integração Nacional que tem o objetivo de fortalecer os arranjos produtivos locais.

Além da parceira da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), o Governo do Estado apoia o evento por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) e Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Cadeia Produtiva do Açaí no Amapá

Desde o final da década de 90, o açaí começou a se expandir e ganhar aceitação no mercado nacional e internacional, o que levou o aumento do consumo de sua polpa. Atualmente, é considerado uma das frutas com a maior relevância socioeconômica na Amazônia e tornou-se o produto de maior potencial de distribuição de renda para a população local.

O Brasil é um grande produtor de açaí, sendo o maior exportador de sua polpa congelada, enquanto os Estados Unidos são o principal mercado importador do fruto.

Serviço:

Evento: Oficina estratégica: priorizando projetos para a cadeia produtiva do açaí no amapá

Data: 4 de abril – quinta-feira.

Horário: 9h.

Local: SENAI Amapá – Sala 11.

Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2000.

