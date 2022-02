Proaves estima produzir 135 mil ovos por ano para alimentação escolar em Macapá

Expectativa é que até julho a produção esteja abastecendo a merenda escolar de crianças da área rural.Crianças que estudam nas escolas municipais terão uma alimentação saudável e balanceada ofertada por meio do projeto Proaves Macapá. A estimativa é que seja produzido 135 mil ovos por ano para alimentação escolar.

“A nossa ideia é atender cerca de 100 escolas urbanas e rurais de Macapá. Mas inicialmente, será direcionado apenas às áreas rurais. Temos uma expectativa de que, a partir de julho, a nossa produção de ovos esteja abastecendo o cardápio alimentar das crianças”, detalha o secretário de Agricultura, Raimundo Azevedo.

Além dos ovos, as escolas também serão abastecidas com carne de frango. A nutricionista do município, Aline Bentes, explica que os dois alimentos são a base de proteína, responsável pelo funcionamento do nosso corpo.

“Os ovos e frangos são compostos por vitaminas como zinco, complexo B, minerais, ferro, que previne diversas doenças e ajuda no desenvolvimento da criança. Por isso, é tão importante eles estarem presentes no cardápio de alimentação escolar”, ressalta a profissional.

Produção de ovos e frangos

A produção de ovos e frangos está sendo supervisionada por técnicos e alunos da Escola Família Agrícola do Pacuí, o que também enriquece as aulas práticas do curso técnico em agropecuária. Por meio do termo de cooperação com a instituição, a Prefeitura de Macapá oferta a estrutura e insumos para alimentação e saúde das aves.

A escola tem dois galpões para comportar as aves. Um é direcionado à criação de 210 frangos de corte e o outro que abriga as 450 galinhas poedeiras que, em média, produzem 25 ovos por mês, totalizando 300 anualmente.

Proaves

Desde 2021, a Escola Família Agrícola do Pacuí vem desenvolvendo o Proaves, um projeto de criação de aves para o fornecimento de carne de frangos e ovos para a alimentação de crianças das escolas municipais. O projeto também proporciona aos alunos da Escola Família Agrícola o aprendizado prático na produção de aves.

As secretarias de Agricultura (Semag) e de Mobilização e Participação Popular (SEMMOPP) são as responsáveis pela gerência do Proaves.

Laiza Mangas

