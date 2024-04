Andropausa ainda é tabu para os homens

Sintomas causados pela diminuição da produção de testosterona podem surgir por volta dos 40 anos.

Muito se fala sobre a menopausa, condição hormonal que afeta mulheres entre 45 e 55 anos. Mas o que nem todos sabem é que circunstâncias parecidas também acontecem com os homens, já que alterações hormonais também podem acometer a saúde masculina e causar impactos no bem-estar.

Popularmente chamada de andropausa, a condição está relacionada à baixa produção de testosterona, o principal hormônio produzido pelo corpo masculino. Segundo o Ministério da Saúde, a diminuição acompanha o envelhecimento e pode estar associada à diminuição da libido. Como consequência, acarreta a redução da qualidade de vida.

A andropausa também recebe o nome de Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM) e pode se manifestar por volta dos 40 anos. Assim como outros temas relacionados à saúde masculina, a condição ainda é considerada tabu para os homens. Por isso, conhecer os sinais da diminuição da testosterona, assim como os métodos para tratamento, é fundamental para não comprometer a saúde e o bem-estar.

O tratamento inclui o uso de medicamentos que auxiliam a reposição hormonal e tratam indícios específicos da andropausa, conforme orientação médica. Também há alimentos e suplementos que podem ser indicados para minimizar os sintomas. Entre os benefícios da maca peruana, por exemplo, estão o aumento de líbido e energia.

Efeitos da andropausa no corpo masculino

A diminuição da testosterona pode causar uma série de sintomas. Estudo das pesquisadoras do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, Cassia Ferreira e Soraya Mendonça, aponta a disfunção sexual como o principal indício.

Intitulado “Impactos da andropausa na saúde do homem – reflexão acerca dos cuidados na atenção básica de saúde no Brasil”, o estudo mostra que entre os impactos da condição estão libido baixa; mudanças emocionais, psicológicas e comportamentais; redução de massa muscular; aumento de gordura; risco de osteoporose e doenças cardiovasculares.

De acordo com informações divulgadas pelo portal de saúde da Prefeitura de São Paulo, também é possível observar redução do desejo, menos ereções espontâneas e queda da fertilidade. A diminuição dos testículos, o inchaço na região dos mamilos e a perda de pelos do corpo também são alterações causadas pela andropausa.

Questões relacionadas ao emocional, como diminuição da motivação, perda da autoconfiança, tristeza, problemas com concentração e alteração no padrão do sono também devem ser observadas como sintomas. Por fim, sentir-se constantemente sem energia e com dificuldade para lidar com o estresse também podem ser sinais da condição.

Como os sintomas listados também podem ser causados por outras condições médicas frequentes na mesma faixa etária, a orientação das autoridades de saúde é para que os pacientes com essas queixas procurem por uma avaliação clínica para obter o acompanhamento médico e o diagnóstico adequado.

Conheça o tratamento

Em entrevista à imprensa, os urologistas Ricardo Vita e Rodrigo Bocos apontam que a maior dificuldade para cuidar da saúde do homem é a procura por ajuda médica, já que a maioria deles tende a postergar qualquer tipo de problema de saúde. O tabu e a falta de conhecimento podem agravar os sintomas.

Por isso, ao perceber qualquer indício, é necessário buscar por profissionais especializados. Caso haja a desconfiança sobre a andropausa, o urologista ou o clínico geral podem pedir um exame para medir a testosterona total.

Com os exames em mãos, Ricardo Vita explica que a reposição hormonal só acontece a partir de uma decisão responsável, compartilhada, ética e transparente, analisando se há realmente uma necessidade clínica no paciente. Além disso, os medicamentos devem ser analisados conforme o quadro de cada um.

Segundo o médico e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia, Luiz Otávio Torres, a partir dos 40 e 50 anos, o corpo apresenta uma diminuição progressiva da produção de testosterona, mas se o homem for um adulto saudável, provavelmente, irá passar pelo envelhecimento com os níveis adequados e sem a necessidade de qualquer intervenção ou reposição.

Dessa forma, aqueles que apresentam hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e prática regular de atividade física, podem não apresentar problemas de saúde nesse período da vida.

