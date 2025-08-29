Etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica acontece no Amapá nesta sexta-feira, 29

Nesta sexta-feira, 29, o Governo do Amapá realiza a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e da Mostra Nacional de Robótica (MNR). O evento acontece no Sebrae-AP, com equipes de diversas regiões do estado para um dia de desafios, inovação e aprendizado.

A Olimpíada é uma das maiores competições de ciência e tecnologia do Brasil. Mais do que uma disputa, ela é uma ferramenta educacional que utiliza a robótica para estimular o ensino de forma prática, criativa e multidisciplinar. A competição promove o espírito de colaboração, inovação e troca de experiências entre estudantes, professores e a comunidade.

Já a Mostra Nacional é uma iniciativa de caráter científico que incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de projetos na área da robótica. Destinada a estudantes do ensino fundamental, médio, técnico, graduação, pós-graduação e pesquisadores, o evento valoriza os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo. Os projetos são submetidos ao Sistema Olimpo, acompanhados de artigos, vídeos e um banner explicativo.

A etapa estadual no Amapá, coordenada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, promete um ambiente de integração entre tecnologia, criatividade e trabalho em equipe, contribuindo para a formação de jovens talentos e o fortalecimento da cultura científica no estado.

Local: Sebrae Amapá

Data: 29/08/2025 às 9h0

Endereço: Avenida Ernestino Borges, n. 740, bairro Julião Ramos, em Macapá

