54ª Expofeira do Amapá: entorno do Parque de Exposições da Fazendinha tem restrição de estacionamento para maior fluidez do trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP) concluiu o planejamento estratégico de mobilidade para a 54ª Expofeira do Amapá, especialmente na Rodovia Josmar Chaves Pinto, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha. Este ano, veículos particulares não podem estacionar próximo aos muros no entorno do local da maior vitrine de negócios da Amazônia.

O espaço está destinado exclusivamente para embarque e desembarque de passageiros, além disso, há um trecho específico para táxis. A mudança busca otimizar o fluxo de veículos na rodovia, que é o principal meio de acesso à 54ª Expofeira. Em frente ao Parque de Exposições estão localizados alguns portões de entrada e saída de veículos particulares e transporte coletivo de Macapá.

“Preparamos tudo com muito cuidado e zelo para receber o nosso público. Queremos oferecer agilidade e rapidez para todos que vierem prestigiar o maior evento de negócios da região. Vale ressaltar que não será permitido estacionar em frente ao parque, pois disponibilizamos outros locais para essa finalidade”, destacou Luiz Henrique, diretor técnico do Detran.

Estacionamento interno

O estacionamento oficial dentro do parque contará com 3 mil vagas, das quais 7% serão destinadas a pessoas com deficiência (PCD), idosos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No espaço também funcionará um terminal de ônibus de Macapá, com pontos de embarque e desembarque organizados. Já os passageiros que vierem de Santana terão área de embarque e desembarque no Alphaville, próximo ao Ramal do Polo.

Estacionamento externo

A expectativa deste ano é de aproximadamente 6 mil vagas em estacionamentos privados, organizados por moradores dos bairros Vale Verde, Fazendinha e Alphaville.

“É muito importante a organização do trânsito, principalmente na frente da Expofeira. Esse tipo de planejamento ajuda a todos, especialmente quem não tem veículo, pois não precisará dividir o espaço com os carros.”

Já Vanessa Oliveira destacou a relevância da acessibilidade. “A organização de um grande evento precisa se preparar para tudo. Sou totalmente a favor da reserva de vagas para idosos, PCDs e pessoas com TEA”, comentou.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá acontece de 30 de agosto a 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento é a maior edição da história, com uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia marca a geração histórica de 100.870 mil empregos formais no estado. São 20.637 mil novos empregados desde janeiro de 2023, um crescimento de 25% em dois anos e sete meses de gestão. Além disso, a 54ª Expofeira deve movimentar, em média, mais de R$ 600 milhões em negócios, impulsionando setores como agronegócio, energia limpa e empreendedorismo popular.

A programação é diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também são ampliadas. A feira sedia ainda a 1ª ExpoAmazônia, em preparação do Amapá para a COP30 com destaque ao potencial do estado no desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império, a programação também recebe shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, foram confirmados artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

