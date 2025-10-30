Governo do Amapá promove 1ª Conferência Estadual de Direitos Humanos com foco nas vozes da Amazônia

Com o tema “Direitos Humanos na Amazônia e suas Fronteiras: Democracia, Participação Popular e Garantia de Direitos”, o Governo do Amapá realiza na sexta-feira, 31, a 1ª Conferência Estadual de Direitos Humanos. A programação acontece no Ceta Ecotel, no bairro Fazendinha, em Macapá.

Marco do compromisso da atual gestão, o evento é coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos (Sedih), para fortalecer e integrar políticas públicas em diversas áreas, incluindo saúde, educação e segurança, com foco em garantir os direitos de todos os cidadãos.

A conferência marca o fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos, com a criação do Conselho Estadual, a implantação do Fórum Permanente de Direitos Humanos e o início da construção do Sistema Estadual de Direitos Humanos.

O momento funcionará como espaço democrático de escuta ativa, promovendo a participação direta da sociedade civil na formulação de políticas públicas voltadas à promoção e efetivação dos direitos humanos no estado. Este processo sinaliza o fortalecimento do diálogo sobre pautas fundamentais, posicionando o Amapá no cenário nacional como protagonista na garantia de direitos na Amazônia.

Local: Ceta Ecotel

Data: 31/10/2025 às 8h0

Endereço: Rua do Matadouro, n. 640, bairro Fazendinha, em Macapá

Contato: Gian Pantoja: (96) 99199-6292

Agência de Notícias do Amapá

