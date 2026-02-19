Faculdade Integrado realiza cerimônia do jaleco para 2ª turma de Medicina em Macapá

Evento reuniu 84 estudantes, familiares e docentes e marcou o início oficial da formação médica

A Faculdade Integrado, de Macapá (AP), realizou no dia 12 de fevereiro, às 19h30, no Teatro Municipal de Macapá Fernando Canto, a cerimônia do jaleco da 2ª turma do curso de Medicina. O evento marcou o início oficial da formação acadêmica dos estudantes, simbolizando o compromisso com os princípios éticos e profissionais da área médica.

A solenidade reuniu 84 acadêmicos ingressantes, além de familiares, amigos, professores e representantes da diretoria da instituição. Durante o evento, os estudantes receberam o jaleco no palco, por alguém escolhido por eles, em um ato simbólico que representa a entrada na área médica e o início da preparação para o exercício profissional.

A cerimônia integra o calendário institucional e pretende acolher os novos alunos e fortalecer o vínculo com a universidade. Ao vestir o jaleco pela primeira vez, os acadêmicos passam a integrar oficialmente a comunidade acadêmica do curso de Medicina.

Para o diretor interino da Faculdade Integrado, Rafael Zampar, o momento vai além do simbolismo. “A cerimônia do jaleco representa o início de uma trajetória que exige responsabilidade, dedicação e compromisso com a vida. A partir deste momento, os estudantes assumem o compromisso de buscar uma formação sólida, baseada em conhecimento científico e ética profissional”, destacou.

Além da entrega do jaleco, a programação contou com a participação de autoridades acadêmicas e docentes, que destacam a importância da formação ética, científica e humanizada. O evento também promoveu a integração entre estudantes, professores e familiares, reforçando o papel da instituição no acompanhamento da trajetória acadêmica.

Sobre a Faculdade Integrado de Macapá

A Faculdade Integrado de Macapá é a primeira e única instituição privada do Amapá a ter o curso de Medicina autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria SERES/MEC nº 257, de abril de 2025.

O campus tem 1.689m2 e cinco espaços equipados com modernos equipamentos para realizar pesquisas e experimentos científicos [dois laboratórios Morfofuncionais, dois de Habilidades e um de Simulação Realística], duas salas de aula e uma de informática.

As metodologias utilizadas – Team Based Learning (TBL), Problem Based Learning (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos, Problematização e Simulação Realística – potencializam a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e o protagonismo do estudante na resolução de problemas.

A Faculdade Integrado de Macapá fica na Av. Feliciano Coelho, 125, bairro Trem, tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996.

A instituição faz parte do Grupo Integrado – companhia paranaense que tem 38 anos de tradição educacional, nota máxima (5) na avaliação do MEC, 12 turmas de Medicina em andamento e já formou mais de 10 mil universitários em diferentes áreas do conhecimento.

