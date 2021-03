Argentina diz que restringirá voos do Brasil, Chile e México

Medidas devem entrar em vigor neste sábado



A Argentina decidiu suspender voos do Brasil, Chile e México a partir deste sábado (27) para evitar que linhagens diferentes do novo coronavírus entrem no país, enquanto se prepara para uma segunda onda de infecções.

Ontem (25), o governo informou, em comunicado, que as medidas, que incluem exames e isolamento obrigatório de cidadãos voltando de outras regiões, entrarão em vigor amanhã.

“Até segunda ordem, voos rotineiros do Chile, Brasil e México serão suspensos”, disse o comunicado. Uma diretriz semelhante para voos do Reino Unido já está em vigor.

A Argentina registra 2.278.115 casos de covid-19 e 55.092 mortes. O governo está preocupado com a situação no Brasil, que tem mais de 12 milhões de casos e supera 300 mil mortes.

EBC, com informação de Nicolás Misculin – Repórter da Reuters

