Viagem de fim de ano: confira opções dentro e fora do Brasil

Já é hora de começar a pensar na viagem do fim do ano. Há boas oportunidades no Brasil e nos países vizinhos, como Argentina e Chile, para curtir o Réveillon. Quem quiser ir mais longe também pode apostar em destinos caribenhos, como Cancún, como atesta a agência de turismo Abreu.

A Bahia concentra diversos destinos para uma belíssima viagem de fim de ano. Porto Seguro e Salvador se destacam para quem está em busca de agitação. Para Porto Seguro, há saídas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 30 de dezembro e com retorno para a capital mineira em 5 de janeiro de 2019. O pacote que inclui passagens aéreas e hospedagem com café da manhã custa a partir de R$ 2.550 por pessoa.

Para Salvador, há saídas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 30 de dezembro, com retorno em 6 de janeiro de 2019. Nesse pacote, além das passagens aéreas, a acomodação se dá em regime all inclusive e tem valor a partir de R$ 6.500 por pessoa.

