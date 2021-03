Projeto disponibiliza cursos gratuitos a distância na área de tecnologia

A estimativa é que os conteúdos alcancem mais de cinco milhões de pessoas

A Escola do Trabalhador 4.0, plataforma do Governo Federal, em parceria com a Microsoft, está com inscrições abertas para cursos gratuitos na área de Tecnologia. A iniciativa visa capacitar mais de cinco milhões de jovens e adultos em habilidades digitais com foco na empregabilidade até 2023. As inscrições podem ser feitas no site do projeto.

Os cursos são voltados para trabalhadores maiores de 18 anos que estejam buscando se atualizar na área ou se preparar ainda mais para as demandas do mercado de trabalho.

Os primeiros seis cursos gratuitos disponíveis na Escola do Trabalhador 4.0 da trilha ‘Letramento Digital’ são: Trabalhe com Computadores, Acesse Informações Online, Comunique-se Online, Crie Conteúdo Digital, Colabora e Gerencie Conteúdos Digitais e Participe Online com Segurança e Responsabilidade.

Serão disponibilizados outros 41 cursos na plataforma de ensino remoto, durante os meses de abril, maio e junho, nas trilhas ‘Produtividade’ e ‘Introdução à programação’. Todos acontecem de forma on-line e com certificado de conclusão.

Outras opções de cursos gratuitos

Diversas instituições disponibilizam cursos abertos para o público. Normalmente, esses cursos gratuitos são disponibilizados por Universidades e, também, por institutos e empresas que desejam contribuir com a formação acadêmica e a qualificação para o mercado de trabalho. O Educa Mais Brasil organizou em seu site uma lista com opções que podem ser feitas a distância, tendo apenas acesso computador com internet. Na lista, há formações em diferentes áreas do conhecimento.

