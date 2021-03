Faculdade online: Entenda os desafios e confira algumas dicas para se adaptar ao EAD

Você é novo na educação online? Este é provavelmente um bom momento para explicarmos a você algumas das maneiras pelas quais a faculdade online difere da sala de aula que você está acostumado.

Por um lado, ninguém pode ver você – a menos que você tenha sua webcam ligada. Se você não tem certeza se a webcam está ligada ou não, acho que é a primeira coisa que devemos discutir. Mas vamos chegar a isso mais abaixo.

Com a popularização do ensino a distância (EAD) devido a pandemia, muitas plataformas como a mystudybay.com.br tem se tornado essenciais para um boa experiência universitária online.

Além dessa, a seguir iremos compartilhar mais 4 dicas para se adaptar ao EAD como um profissional.

1. Aprenda a usar seus equipamentos

Então, de volta àquela coisa da câmera. Atualmente, a maioria dos computadores vem com webcams integradas. Se a luz verde estiver acesa, significa que todos podem ver você.

Resumindo, não leve o laptop para o banheiro com você, a menos que tenha certeza de que a luz está apagada.

Além disso, prepare-se para se tornar um especialista em tecnologia. Aprenda a usar seu computador com eficiência porque é o meio principal pelo qual você aprenderá agora. Busque por um artigo de tecnologia robusto para se informar sobre o básico em vídeo chamadas.

Familiarize-se com quaisquer painéis de bate-papo, portais de biblioteca, programas de compartilhamento de arquivos ou software de videoconferência necessários para seus cursos.

2. Seja seu próprio patrão

Mesmo em uma sala de aula gigante, o olhar atento do professor dá a sensação de que alguém está olhando por cima do seu ombro. Provavelmente não, mas essa percepção pode ser uma ótima forma de motivação.

Se você está aprendendo em casa e o único que está observando é o seu gato, pode ser fácil diminuir sua intensidade.

Uma grande parte da educação online é gerenciar seu próprio tempo de forma eficaz. Ninguém vai te supervisionar, então é melhor você estar preparado para se responsabilizar.

3. Aprenda a falar bem

Você já enviou a alguém uma mensagem que deveria ser engraçada, apenas para perceber, assim que saiu da ponta dos seus dedos, que provavelmente saiu maldosa? Acontece.

Vivemos em um mundo onde a comunicação é cada vez mais mediada por dispositivos móveis. Somos todos completamente dependentes da palavra escrita para trocar informações, ideias e aberturas românticas uns com os outros.

A maioria de suas interações com seus instrutores e colegas exigirá que você escreva e-mails, feedback e mensagens em bate-papos com frases completas, coerentes e informativas. Ser mal compreendido é o mesmo que ser deixado para trás.

4. Desenvolva uma rotina

Presume-se que você está na aula porque quer estar lá. Faça com que seja sua responsabilidade apoiar essa suposição com ações. Para fazer isso, trate a faculdade online da mesma forma que trataria uma educação tradicional.

Planeje o resto do dia em torno do horário das aulas, dos estudos e, se tiver emprego, do trabalho. Prepare todos os materiais necessários para a aula com antecedência e reserve algumas horas todos os dias para concluir as leituras e as tarefas.

Isso não apenas o ajudará a formalizar sua experiência educacional online, mas também é uma boa maneira de evitar que as responsabilidades de trabalho, vida e escola se acumulem de uma vez.

5. Não espere que seja mais fácil

Se o ensino online era seu plano para uma maneira fácil de terminar a faculdade, você deveria propor um plano diferente.

Em primeiro lugar, se você estiver fazendo suas aulas on-line em uma faculdade confiável e credenciada – e não podemos recomendar isso o suficiente – sua experiência deve ser tão rigorosa e desafiadora quanto a experiência física.

Na verdade, os desafios de gerenciamento de tempo e automotivação observados acima podem tornar a faculdade online ainda mais difícil para muitos alunos. Isso é verdade mesmo que os currículos sejam idênticos.

Isso não deve ser um problema se você se considera pronto para o desafio. Por outro lado, se você pensou que a educação online seria de alguma forma academicamente mais fácil e, portanto, uma opção mais atraente, você está fazendo isso pelos motivos errados.

Prepare-se para um desafio e prepare-se para trabalhar duro como faria em qualquer aula.

