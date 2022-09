Futebol é ferramenta de educação para meninas no interior do Ceará 

Escolinha de Futebol Menina Olímpica alimenta o interesse pelos estudos de crianças a partir dos 5 anos



A educação é a grande bandeira da Escolinha de Futebol Menina Olímpica. O projeto, criado em abril deste ano pela Associação Menina Olímpica (AMO), possui núcleos nos municípios de Maracanaú e Caucaia, no Ceará, e promove uma série de ações para incentivar meninas de 5 a 17 anos a se dedicarem aos estudos. Atualmente, o projeto atende 144 alunas de escolas públicas.



Em campo, além do desenvolvimento de habilidades técnicas e coordenação motora, as atletas mirins aprendem valores importantes como determinação, disciplina, respeito e trabalho em equipe.



“As meninas são em sua maioria iniciantes, nunca tinham participado de nenhuma atividade visando o desenvolvimento técnico. Também estamos trabalhando com exercícios lúdicos, para reforçar a interação, o senso de equipe e o interesse pelos estudos”, conta Chagas Ferreira, presidente da AMO. “É notório o aumento da autoestima das alunas e até de seus familiares. Temos depoimentos de mães falando da melhora das notas escolares das meninas e seu desenvolvimento em sala de aula”, acrescenta.



Recentemente, as jovens receberam a visita de um dos grandes nomes do triathlon: Juraci Moreira. Com três Olimpíadas no currículo, o ex-atleta foi ver de perto a evolução das alunas do projeto.



“O que eu mais gosto de ver, nessas visitas, é a evolução individual das alunas e o desenvolvimento do grupo. É muito bom observar meninas que chegaram sem saber nada e adquirirem novas habilidades a cada dia, ver o quanto melhorou a socialização das crianças e os laços de amizade que vão se formando”, destacou o padrinho.



A Sumitomo Chemical é uma das patrocinadoras da Escolinha de Futebol Menina Olímpica. A companhia acredita no fomento da prática esportiva entre as mulheres, na formação e inclusão de pessoas de baixa renda por meio do esporte, além da equidade de gênero, incentivando a habilidade feminina em esportes antes dominados por homens. “Em um momento que se fala tanto de protagonismo feminino, enxergamos nesta iniciativa uma excelente oportunidade para essas meninas, porque aliado à dedicação ao futebol, outros valores importantes também são estimulados”, comenta Andrea Oliveira, Diretora de RH e General Affairs para América Latina da Sumitomo Chemical.



O projeto tem execução da Associação Menina Olímpica e captação da BG Soluções Sociais. Outros patrocinadores são Dass, DSM, Osasuna, Máquina Agrícola, Durametal, Hope, Kolosh e Delfa.





Sobre a AMO

A Associação Menina Olímpica busca a inserção das mulheres na sociedade por meio do esporte. Idealizada em 2006 pelo ex-jogador Chagas Ferreira, trabalha com atletas de 8 a 35 anos. Como time profissional, disputa todos os campeonatos da Federação Cearense de Futebol nas categorias adulta, Sub-20 e Sub-17. A entidade também desenvolveu parcerias com o Fortaleza, em 2018, e com a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará – EAMCE/Marinha do Brasil, de 2016 a 2018, para a formação de equipes femininas. A partir de 2021, com o patrocínio da MOB Telecom, o time principal passou a se chamar Menina Olímpica Brasil – MOB.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...