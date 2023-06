Conheça 10 alimentos poderosos para fortalecer o sistema imunológico das crianças

Nutricionista do Hospital da Mulher Mãe Luzia dá dicas sobre como aumentar a proteção dos pequenos contra as síndromes respiratórias.

Com o surto de síndromes gripais presente no Amapá, uma aliada importante na proteção das crianças é a alimentação saudável, que pode contribuir para proteção da população, uma vez que um sistema imunológico reforçado fica mais forte contra as doenças.

A nutricionista do Hospital da Mulher Mãe Luzia, Elizangela Figueiredo, reforça que os pais devem ter uma atenção especial com as crianças, principalmente àquelas que estão iniciando a introdução alimentar.

“A alimentação e saúde são parceiros. É comprovado que os alimentos ultraprocessados estão interligados com a incidência de doenças, então ingerir nutrientes específicos auxilia na defesa natural do corpo, principalmente em um momento de surto como o que vivemos; é importante que os pais busquem alternativas com a oferta de pratos lúdicos, com carinhas, formas diferentes, tudo a partir do interesse da criança e com paciência para testar”, explica Elizângela.

Uma alternativa é apostar nos alimentos mais comuns na região, que são de fácil acesso e podem tornar a hora do lanche ou almoço ainda mais amapaenses.

“O nosso querido açaí é fonte de antioxidantes, que agem na proteção das células sadias do organismo, mas é importante ficar atento à procedência e qualidade do açaí; além dele, outras frutas que temos aqui como acerola, laranja, manga e banana são ótimas fontes de vitamina e nutrientes”, reforça a nutricionista.

Uma boa ida à feira ou supermercado pode fazer a diferença na dieta das crianças, por isso o indicado é buscar opções. Evitar comidas ultraprocessadas como biscoitos, salgadinhos, macarrão instantâneo, enlatados e embutidos.

“Consumir verduras e vegetais verde escuros que são fontes de fibra e ricos em uma série de nutrientes ajudam no crescimento da criança e na manutenção dos órgãos. Não podemos esquecer da hidratação adequada, a água é importantíssima para o bom funcionamento do organismo e para absorção efetiva dos nutrientes”, reforça a profissional.

O Amapá decretou estado de emergência em saúde pública no dia 13 de maio com o aumento do número de casos e internações por síndromes respiratórias. As mais atingidas pela forma mais grave da doença são aquelas de 0 a menores de 6 anos de idade. Dez mortes de crianças nessa faixa etária foram registradas.

Confira 10 alimentos poderosos para o sistema imunológico:

1 – Leite Materno:

Para crianças que ainda estão em aleitamento materno, este alimento além de oferecer inúmeros nutrientes é o único capaz de oferecer anticorpos, que fortalecem a imunidade.

2 – Ovo:

No ovo são encontrados os nutrientes essenciais para a boa saúde, destacam-se o ácido fólico, a proteína, o zinco, o ferro, o manganês e o potássio.

3 – Alho:

Um dos temperos mais presentes nas refeições, o alho é benéfico e cheio de nutrientes. É uma alimento riquíssimo e vitaminas do complexo B, A, C e E, além de minerais como ferro, iodo e cromo.

4 – Limão:

Uma fruta riquíssima em vitamina C, importante para um bom funcionamento do sistema imunológico. Também é fonte de cálcio, magnésio, ferro, cobre e iodo que equilibram o nosso organismo.

5 – Couve:

É rica em minerais como ferro, cálcio e vitaminas A e complexo B, sendo excelente para combater problemas digestivos como constipação e indigestão por também ser rica em fibras.

6 – Feijão:

Ele é uma importante fonte de proteínas, cálcio, fibras, ferro e vitamina B, por exemplo, que são nutrientes de grande importância para a saúde infantil.

7 – Laranja:

Essa fruta é uma importante fonte de vitamina C, que ajuda na formação dos ossos, na cicatrização e na prevenção de gripes, por exemplo.

8 – Carne:

Carnes são ricas em proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B.

9 – Abacate:

Fonte de fibras e também rico em vitamina E. Essa fruta também é repleta de gordura boa.

10 – Banana:

Ela é rica em magnésio, potássio, vitaminas do complexo B e triptofano, que ajudam na saúde dos ossos, músculos, sistema nervoso e cardiovascular e na manutenção do bom humor.

