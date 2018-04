Museu abre inscrição para curso de Educação em Direitos Humanos

O Memorial da Resistência abriu inscrições hoje (25) para o curso intensivo de Educação em Direitos Humanos – Memória e Cidadania, que é gratuito e voltado para diversos públicos. O curso vai abordar temas como educação, democracia e diversidade e será realizado de 23 a 27 de julho deste ano.

As inscrições poderão ser feitas no site do Memorial até 7 de maio. Serão 100 vagas destinadas a professores, organizações não governamentais, movimentos sociais, instituições culturais e profissionais que atuam na área de segurança pública, com foco na formação de multiplicadores.

Segundo o memorial, o objetivo é promover a iniciação na aprendizagem de conhecimentos específicos, a troca de experiências, o embasamento reflexivo para a cidadania ativa e a elaboração de projetos educativos no âmbito da Educação em Direitos Humanos (EDH).

Agência Brasil