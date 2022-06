Final da 2ª edição do concurso Chef Senac Tucuju premia egressos, amadores e chef

O concurso faz parte da programação do Festival gastronômico Sabores do Meio do Mundo

A final do concurso Chef Tucuju acontece durante o Festival Sabores do Meio do Mundo. A realização apresenta 3 categorias, sendo no dia 16 de junho a final para os candidatos egressos, no dia 17 para os candidatos amadores e no dia 18 é a final da categoria profissional. O concurso inicia às 20h30, na Cozinha Show montada na quadra do Senac Amapá.

Todas as categorias devem produzir um Prato Principal Regional obrigatoriamente com um elemento surpresa que será sorteado antes da prova começar.

No primeiro dia (16), contamos com os seguintes finalistas egressos: Darlan Maia, Rutenea Abreu e Tássio Callins. O 1º lugar recebe um vale compra de R$ 500,00, um dolmã e o troféu. O 2º colocado recebe um vale compra de R$ 300,00 e um dólmã. Já o 3º lugar recebe um vale compra de R$ 200,00.

No segundo dia (17), é a vez dos participantes da categoria amador disputarem, são eles: Antonia Maria Bezerra, Luziene Caldeira e Gilka Soares. A premiação desta categoria é a mesma da categoria egresso.

No terceiro e último dia do Festival (17), os participantes da categoria profissional concorrem a um prêmio ainda maior, o título de Embaixador Tucuju, que lhe dá o direito de representar o Amapá em eventos gastronômicos de todo o Brasil.

Estão aptos a participarem desta categoria, os chefs Cássio Balieiro, Prsni Nascimento e Advaldo Lobato. O 1º classificado recebe além do título já citado, um vale compra de R$ 500,00, um dolmã e o troféu. O 2º classificado recebe um vale compra de R$ 300,00 e um dólmã. Já o 3º classificado recebe um vale compra de R$ 200,00.

Jurados

A banca de júri do concurso Chef Senac Tucuju é composta por Chefs do Senac de outros estados. O chef Bruno Raphael Leitão, representa o estado do Amazonas, ele foi indicado ao prêmio dolmã 2019, é mestre em Ciências e Meio Ambiente, especialista em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos, formado em gastronomia, atua no segmento de alimento e bebidas há 22 anos.

Do Senac Goiás vem o graduado em gastronomia (Pontifícia Universidade Católica de Goiás) e pós-graduado em docência na educação superior (Unyleya), instrutor do curso de gastronomia, Alessandro Silva.

O Senac Pará também marca presença no Festival. O professor, instrutor, empreendedor, pesquisador, cozinheiro e criador de novos produtos, Ricardo Barbosa Branches finaliza a composição do nosso corpo de jurados.

Além do concurso, o Festival Sabores do Meio do Mundo conta com Feira Gastronômica, venda de produtos do campo e artesanato, realização de oficinas, apresentações musicais, atividades recreativas, marabaixo, poesias, exposições e homenagens aos pioneiros da gastronomia amapaense.

Parceiros

O evento possui parceiros em sua realização: Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc/AP), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Pará (Senac/PA), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Goiás (Senac/GO), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas (Senac/AM), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Amapá (Sindgêneros), Associação Amapaense de Supermercados (Amaps), Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (Secult), Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Amapa (Sindetur), Instituto Municipal de Turismo (Macapátur), Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AP), Casa do Sorveteiro, Equatorial Hotel, Boutique Vinho e Cia, Varejão do Japonês, Mariza Foods, Meio do Mundo, Grupo Rede Amazônica, Observatório do Turismo do Amapá e Ugo Designer, Você Telecom, Polícia Militar do Amapá, Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, Meio do Mundo Produções, Restaurante e Lanchonete Divina Arte, Restaurante Delícias da Capitu, Restaurante Favorito.

