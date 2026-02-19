Governo do Amapá divulga lista de aprovados no programa Habilita Amapá

Candidatos contemplados dentro do limite de vagas devem verificar o status no site do Detran; cadastro de reserva também está disponível.

Por Vithória Barreto

O Governo do Amapá publicou a lista oficial dos candidatos aprovados no programa Habilita Amapá. A relação contempla os participantes que atenderam integralmente aos requisitos do edital e foram selecionados dentro do número de vagas disponíveis para cada região do estado.

Os candidatos podem conferir a listagem completa no site oficial do Detran (detran.ap.gov.br e portal.detran.ap.gov.br), onde estão disponíveis os resultados separados por região e por subprograma: “Jovem Motora” e “Tucuju Habilitado”.

Na consulta, os contemplados com vaga imediata aparecem com o status “Aprovado/Classificado”. Já aqueles que integram o cadastro de reserva estão identificados como “Aprovado/Cadastro de Reserva” e poderão ser convocados ao longo da vigência do programa.

As listas estão organizadas conforme os agrupamentos regionais definidos no edital:

Região I: Macapá, Santana, Mazagão, Itaubal, Cutias

Região II: Laranjal do Jari e Vitória do Jari

Região III: Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio

Região IV: Tartarugalzinho e Pracuúba

Região V: Amapá e Calçoene

Região VI: Oiapoque



CONFIRA AS LISTAS AQUI

Dentro de cada região, os resultados são apresentados por categoria de CNH, com listas específicas para as categorias A e B.

Cada uma dessas categorias está subdividida conforme os critérios de ampla concorrência, mulheres, pretos/pardos, indígenas, pessoas com deficiência e moradores de conjunto habitacional, assegurando a transparência e o cumprimento integral dos critérios estabelecidos no edital.

Após a publicação da lista de aprovados, o que deve ser feito?

O candidato deverá aguardar a entrega simbólica do certificado, que corresponde ao passaporte para a entrada no programa, e a posterior convocação para abertura do Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação), que será feito de forma presencial, e conforme o cronograma do edital, está previsto para os dias 2 a 13 de março, na sede do Detran, nas unidades dos Ciretrans e Super Fácil de todo o estado.

A abertura do processo levará em conta, ainda, os municípios mais distantes da capital, que deverão ter mutirões de atendimento específico com a realização de exames médicos, conforme anunciará o Detran-AP.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...