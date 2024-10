Equatorial Amapá realiza oito mutirões para negociação de débitos de água e energia; confira a agenda

As ações ocorrem em diversos pontos e trazem oportunidades exclusivas para o parcelamento de tarifas atrasadas com a Concessionária de Saneamento do Amapá e CEA Equatorial, além de serviços como inclusão na Tarifa Social.

Para facilitar o acesso aos serviços de negociação de débitos de água e energia, a Equatorial Amapá realiza oito edições do ‘Mutirão Pelo Cliente Hoje’ em bairros de Macapá, Mazagão e Santana. A agenda múltipla ocorre nas próximas semanas e oferta oportunidades exclusivas para parcelamento de débitos da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) e da CEA Equatorial, além de cadastro na Tarifa Social, troca de lâmpadas, cadastro para sorteios de geladeiras, orientação de consumo consciente e atualização cadastral.

Em todos os mutirões, o atendimento acontece das 8h30 às 12h e 14h às 17h, exceto no último dia de todas as ações, em que o atendimento encerra às 15h.

A agenda montada pela Equatorial Amapá ocorre nas seguintes datas.

Mazagão: 14 a 16/10

Centro de Convivência de Múltiplo Uso

Endereço: Rua Veiga Cabral, bairro São Tiago

Fazendinha: 17 a 18/10

Local: Escola Municipal Cecília Ferreira Vasconcelos

Endereço: Rodovia Salvador Diniz, 192

Residencial Mestre Oscar: 21 a 22/10

Local: Centro Comunitário do bairro

Endereço: Alameda Sentinela Nortente S/N

Santana: 28 a 29/10

Local: Agência Santana

Endereço: Rua Ubaldo Figueira, 594 – Central

Novo Horizonte: 23 a 25/10

Laguinho: 28 a 29/10

Curiau: 30/10 a 01/11

Residencial São José: 04 a 06/11

Os demais locais serão divulgados posteriormente nos canais oficiais da empresa.

Critérios

Para a negociação de débitos com ofertas especiais, os clientes devem ter pelo menos três faturas em atraso ou ter parcelamento de dívidas junto às empresas.

As famílias de baixa renda, que ainda não fazem parte do programa da Tarifa Social, poderão se cadastrar e receber o benefício que concede até 65% de desconto na fatura de energia elétrica. O benefício também está disponível para os usuários da rede de abastecimento de água da CSA.

Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo (R$706) por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do Número de Inscrição Social (NIS) ou Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Na oportunidade também será realizada a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas. E quem tiver interesse em participar do sorteio para a troca de geladeiras, deve ter um refrigerador antigo para realizar a troca caso seja sorteado, além de estar com as contas em dia junto à distribuidora.

Para todos os serviços é necessária a apresentação de documentos como: RG, CPF, uma fatura de energia no nome do titular ou fatura de água e o NIS atualizado.

Comunicação Grupo Equatorial Amapá

