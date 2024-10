Governador Clécio Luís lança obra do primeiro Hub de Inovação do Amapá no antigo Macapá Hotel

Novo equipamento público tem o objetivo de promover e fortalecer o desenvolvimento local por meio da cultura inovadora, em frente ao rio Amazonas, no Centro da capital.

Nesta segunda-feira, 14, o governador do Amapá, Clécio Luís, assinou ordem de serviço para dar início às obras do primeiro Hub de Inovação do Estado, que irá funcionar na área do antigo Macapá Hotel, na orla da capital, às margens do rio Amazonas. O projeto cumpre mais um compromisso previsto no Plano de Governo da gestão para promover uma nova função social ao espaço, além de fortalecer o desenvolvimento local por meio da cultura inovadora.

O antigo hotel será totalmente requalificado e passará a contar com novas estruturas destinadas ao trabalho cooperativo (coworking), laboratórios, salas de reunião e auditórios, para proporcionar à população amapaense ambientes ideais para o desenvolvimento de capacitações, eventos de ideação, encontros entre empresas e investidores (pitch day) e mentorias.

“Essa obra é muito importante, porque restaura, revitaliza e dá uma nova destinação para o Macapá Hotel. Uma parte mais antiga será o Hub de Inovação, que vai ser um hotel para startups, empresas de tecnologia, de inovação. E na outra área, mais atrás, nós iremos construir um prédio moderno para hospedar pessoas, seguindo todos os parâmetros atuais de hotelaria. Estamos iniciando um processo híbrido que, ao mesmo tempo, é de resgate, mas também aponta para o futuro”, enfatizou o governador Clécio Luís.

Para a comunidade Tucuju Valley, uma organização fundada para estimular a criação de startups milionárias no estado, ter um espaço voltado exclusivamente para o fortalecimento do setor de inovação é um divisor de águas e va i elevar o Amapá a outro nível sobre a cultura inovadora.

“É um momento histórico, porque lançamos a pedra fundamental das obras do nosso Hub de Inovação. Desde que a comunidade surgiu a gente sonhava com esse momento e agora tudo começa a se concretizar. Com isso, a gente dá mais um passo importante para nos transformarmos no esta do mais inovador da Amazônia, pois, atualmente, já exportamos inovação para o restante do Brasil e do mundo. Mas com o novo espaço, esse potencial será ainda maior”, celebrou Lindomar Góes, membro da Tucuju Valley

Por meio do complexo inovador, o Governo do Estado vai reduzir as barreiras de integração, elevar a competitividade dos produtos, negócios e serviços empresariais amapaenses e criar uma nova visão regional de des envolvimento com base na inovação.

“Investir em inovação é investir no desenvolvimento do estado, por isso, o Governo do Amapá está tratando como prioridade a construção deste hub, que será um verdadeiro complexo com estruturas modernas e adequadas para contribuir com a realização de pesquisas, estudos, empresas e negócios, em qualquer estágio que estejam”, destacou o secretário da Ciência e Tecnologia do Amapá, Edivan Andrade.

Com previsão de entrega para 2025, o Hub de Inovação faz parte do complexo turístico promovido pelo Governo do Estado na orla da cidade, que inicia na Escola de Artes Cândido Portinari e passa por prédios importantes que também estão em processo de restauro e revitalização, como a Rádio Difusora, a Residência Oficial e a Fortaleza de São José de Macapá, finalizando no Trapiche Santa Inês.

“Vamos fazer uma reforma completa, mas não só isso. Vamos vai resgatar alguns elementos históricos do antigo Macapá Hotel. Hoje, efetivamente, iniciamos as obras para requalificar completamente o prédio, que vai receber telhado novo, parte elétrica toda nova, instalações hidro-sanitárias, esquadrias e piso. Com a restruturação dessa área, o povo amapaense vai poder usufruir de novo desse prédio”, frisou o secretário da Infraestrutura do Amapá, David Covre.

