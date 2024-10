Governo do Amapá inicia Chamada Escolar Unificada 2024

Governo do Amapá inicia nesta terça-feira, 15, a Chamada Escolar Unificada 2024 com os municípios de Macapá e Santana. A inscrição será pela internet e funciona como um grande censo escolar das vagas da rede pública.

A chamada tem como objetivo realizar o levantamento de crianças e adolescentes que devem ingressar nos anos ou séries da Educação Básica nas escolas da rede estadual, e dos municípios de Macapá e Santana.

As inscrições podem ser feitas de 15 de outubro a 15 de novembro pelo site escolapública.ap.gov.br. Nesse período, as escolas também serão polos de atendimento com a abertura dos laboratórios de informática para uso dos computadores para a população se cadastrar.

Agência de Notícias do Amapá

