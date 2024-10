Empresários estão otimistas para as vendas de fim de ano, aponta pesquisa do Instituto Fecomercio

Pesquisa ouviu 150 comerciantes entre os dias 30 de setembro e 10 de outubro.

A Fecomércio Amapá, por meio do Instituto Fecomércio, realizou uma pesquisa que mediu a expectativa dos comerciantes para o fim de ano no comércio local. Entre os dados apresentados, o levantamento revelou que 84% deles estão otimistas com a possibilidade de boas vendas.

A pesquisa consultou 150 comerciantes de Macapá, entre os dias 30 de setembro e 10 de outubro. Segundo a gerente executiva do Instituto Fecomércio, Beatriz, os dados mostram que a força comercial nos últimos meses do ano caracteriza-se pelo apelo emocional e a injeção de recursos na economia como o décimo terceiro salário, além das datas comemorativas como halloween, finados, Black Friday e Natal.

“Os recursos injetados na nossa economia como décimo terceiro e salários, garantem uma maior disposição do consumidor para ir às compras. Ou ponto que também chama a atenção das pessoas são as decorações temáticas dos shopping centers e lojas, além do forte movimento do comércio eletrônico”, disse Beatriz.

Contratações temporárias

Para 47% dos entrevistados, este período é ótimo para a contratação temporária e sinalizaram realizar a admissão de pessoal, mas 52% disseram que pretendem manter o atual quadro de funcionários.

Ainda em relação as contratações de final de ano, 72% das empresas pretendem contratar de 1 a 5 pessoas, 15% pretendem contratar de 6 a 10 colaboradores e 8% revelaram contratar de 11 a 15 colaboradores para.

“Essa expectativa de contratações confirma o entusiasmo e otimismo dos empresários em relação às vendas de final de ano”, citou Beatriz.

Investimentos

Em relação aos investimentos, 60% dos entrevistados disseram que irão fazer algum tipo de investimento para incrementar as vendas neste fim de ano. Dentre os tipos de investimentos, destacam-se: Divulgação e propaganda com 58%; nova linha de produtos, 46%; visibilidade da loja, 43%; reforma e modernização das instalações, 39%.

Outros investimentos também foram citados, como treinamento e capacitação da equipe; captação de novos clientes; antecipação de mercadorias para reforçar o estoque, dentre outros.

Principais dificuldades

Os comerciantes responderam ainda quais são as principais dificuldades já enfrentadas ou esperadas para os últimos meses do ano. Segundo 58%, a instabilidade econômica será o maior obstáculo, seguindo da carga tributária elevada com 49%; do o custo das mercadorias com 46%; do endividamento do consumidor com 36% e a falta de mão-de-obra qualificada com 26%.

