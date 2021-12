Neste domingo acontece as últimas atividades do Espaço da Bioeconomia na ExpoAgro

O “Espaço da Bioeconomia”, que é um estande interativo da 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), acontece até neste domingo, dia 12/12, das 10h às 18h, no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, ao lado do Sambódromo de Manaus. A programação de encerramento terá rodas de conversas sobre oportunidades para a bioeconomia, alimentação na Amazônia e mobilidade urbana, atividades educacionais e gastronômicas, além de exposição e venda de produtos da agricultura familiar, e do extrativismo sustentável.

O evento tem entrada gratuita e segue as medidas de prevenção contra a COVID-19, sendo obrigatório o uso de máscara no local e a apresentação da carteira de vacinação atualizada com a segunda ou dose única da vacina.

No Espaço, ainda acontece, em paralelo, os debates da 2ª edição do Seminário de Bioeconomia do Amazonas com o painel “Bioeconomia Circular: Janela de oportunidades para as Redes de Conhecimento Produtivo”, a partir das 10h, que terá a participação do Consultor Técnico da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Carlos Henrique Conceição; o CEO na Inn.Force Green Solutions, Fernando Lindoso; o discente da UFAM, Sebastão Ramos; a coordenadora de pesquisas da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Verônica Azzolin; o represente do movimento Slow Food e gastrônomo, Zhamis Benício; além da mediação da Gerente de Extensão, Inovação e Bioeconomia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas (Sedecti), Mariana Cohen.

A programação traz ainda a roda de conversa “Alimentação amazônica e soberania alimentar nas compras públicas”, às 14h, com a pesquisadora do Conselho de Segurança Alimentar do Amazonas, Cinthya Martins; o idealizador da iniciativa Catrapoa, Fernando Meloto Soave; o representante do Instituto de Sustentabilidade, Inovação e Meio Ambiente, Johnny Markos Guedes Ramos; a ecochef e representante do movimento Slow Food, Luizi Viana, o Coordenador-Geral de Acesso a Mercados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Mateus Rocha; e mediação da representante do GIZ, Mariana Semeghini.

A última atividade do Fórum é a roda de conversa “Mudanças climáticas e mobilidade urbana”, a partir das 17h, com a participação da Chefe do Departamento de Política e Inovação Industrial da Sedecti, Karoline Barros, como mediadora dos debates e os painelistas: a doutoranda em Ciências da Engenharia, na área Transporte na Pontifícia Universidade Católica do Chile, Aline Leite; a Articuladora da organização Engajamundo, Celina Pinagé; o professor da UFAM, Geraldo Alves; o líder indígena do Parque das Tribos, Joilson da Silva Paulino; o engenheiro da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), Manoel Paiva; e a coordenadora do movimento Pedala Manaus, Nadia Aguiar.

Mais da programação

No período da tarde, o espaço recebe a “Cozinha da Bioeconomia”, com atividades às 12h e 16h. A ecochef Luizi Viana e seus convidados ensinarão pratos elaborados com ingredientes amazônicos. Dessa vez, eles apresentarão as receitas do “Pirarucu encontro das águas” e da “Mujeca indígena”. Já as ações das oficinas educativas têm início às 16h.

Ações Diárias

Quem visitar o espaço pode conferir também, das 9h às 20h, a “Vitrine da Bioeconomia” e, das 14h às 20h, tem a “Vitrine das Startups”. No espaço, também acontece a Feira da Bioeconomia, em parceria com a feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), com a comercialização de produtos da agricultura familiar e extrativismo sustentável.

Mais sobre o espaço

O espaço é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas (Sedecti) e tem o objetivo de criar ações para difundir as possibilidades de fortalecer a economia da região respeitando a sustentabilidade e a conservação da floresta.

O Espaço da Bioeconomia tem o apoio da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Bemol, Instituto Conexsus, Organização Não Governamental (ONG) Casa do Rio e Eco Consult.

Também tem patrocínio do projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor, desenvolvido no âmbito da parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Realização

Secretária de Produção Rural do Amazonas (Sepror); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI); Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF); Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam); e InovaSocioBio Amazonas.

