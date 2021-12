Feira da FAS abre inscrições para empreendedores participarem da primeira edição de 2022

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) inicia, nesta semana, o período para inscrições de empreendedores interessados em participar da primeira edição de 2022 da Feira da FAS, que acontecerá em fevereiro na sede da instituição. O objetivo é incentivar a economia criativa e verde, com um espaço para venda de produtos e apoio aos pequenos negócios. As inscrições deverão ser feitas no site até o dia 17 de dezembro (fas-amazonia.org).

Podem se inscrever os empreendedores da área gastronômica, de variedades, como artesanatos, colecionáveis e roupas, e área verde, com itens de jardinagem e artigos naturais, entre outros.

Após o término do período de inscrições, haverá a seleção dos negócios. O anúncio dos empreendedores selecionados será feito no dia 22 de dezembro somente por e-mail para os inscritos.

“Para a seleção, nossos critérios são de que sejam atividades e produtos que fomentem a economia criativa, com produção própria, e com foco na sustentabilidade, para contribuir com a melhoria da qualidade de vida da sociedade”, explica um dos coordenadores da Feira da FAS, Gabriel Cavalcante.

A primeira edição de 2022 da Feira da FAS está marcada para 20 de fevereiro de 2022, na sede da instituição, localizada na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez. Serão mais de 70 empreendedores, atividades culturais, educativas, capacitações, entre outras atividades para todas as idades.

O evento segue todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, com a obrigatoriedade do uso de máscara e apresentação da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo. A FAS avalia as condições sanitárias periodicamente para a realização do evento e segue as recomendações das organizações de saúde.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil, fundada em 2008, com sede em Manaus (AM). Atua com a missão de contribuir para a conservação ambiental da Amazônia através da valorização da floresta em pé e sua biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas associada à implementação e disseminação do conhecimento sobre desenvolvimento sustentável.

