Filmes e séries que reinventaram o faroeste

Nos últimos anos, os filmes e séries de faroeste estão reconquistando o público com narrativas originais que desafiam as convenções do gênero e adicionam elementos de drama, romance, suspense, ficção científica e até musical.



Curioso para saber quais são os filmes e séries que reinventaram o western e merecem a sua atenção? A Daniele Padrão do Late Night Streaming nos ajudou a elaborar essa lista e destacou que os novos elementos deram um fôlego para o gênero faroeste.

The Power of the Dog



Não poderíamos iniciar essa lista de outra forma, senão com o indicado ao Oscar de Melhor Filme e ganhador da estatueta pela Melhor Direção (Jane Campion) da premiação do Oscar em 2022.

The Power of the Dog ou O Ataque dos Cães é um dos filmes de faroeste mais audaciosos dos últimos anos por tocar em uma temática pouco abordada pelo gênero: as relações homoafetivas. Se em 2022, o preconceito contra a comunidade LGBT ainda é uma realidade, imagine nos anos 1900?

Na trama, acompanhamos a história de Phil Burbank (Benedict Cumberbatch), um caubói durão que trava uma guerra psicológica contra a esposa (Kirsten Dunst) e o enteado adolescente (Kodi Smit- McPhee) de seu irmão George (Jesse Plemons), enquanto precisa lidar com suas próprias inseguranças e sua sexualidade.

O Ataque de Cães é classificado como faroeste e romance, tem 125 minutos de duração e está disponível no catálogo da Netflix.

Outer Range



Outer Range é uma série de televisão que reinventa o gênero faroeste por se tratar de uma trama de suspense sobrenatural com elementos de ficção científica.

Na série, acompanhamos Royal Abbott (Josh Brolin), dono de uma fazenda no Wyoming, que tem sua vida transformada quando sua nora desaparece misteriosamente dentro dos limites de suas terras.

Enquanto investigam o desaparecimento, Abbott e sua família precisam lidar com a seca e com seus vizinhos que tentam tomar suas terras de qualquer forma. A série tem uma temporada com 8 episódios disponíveis no catálogo do Prime Video.

Onde os fracos não têm Vez



Embora tenha uma trama um pouco mais convencional do que Outer Range e O Ataque dos Cães, o longa Onde os Fracos não têm Vez, traz elementos de faroeste, ação e suspense.

No filme acompanhamos a trajetória do impiedoso assassino em série Anton Chigurh (Javier Bardem), que não mede esforços para recuperar uma maleta de dinheiro que foi roubada por Llewelyn Moss (Josh Brolin).

Seus crimes são investigados pelo xerife da cidade (Tommy Lee Jones), que tem um dos monólogos mais interessantes do filme. O longa conquistou quatro estatuetas do Oscar, dois Globos de Ouro e três estatuetas do BAFTA. Com 122 minutos de duração, está disponível no catálogo da Globo Play.

A balada de Buster Scruggs



Embora seja um longa-metragem, A Balada de Buster Scruggs reúne uma coletânea com seis contos antológicos de faroeste que contam com elementos de outros gêneros como drama, comédia e musical.

O filme é uma realização dos irmãos Coen, que são referência no gênero Western, tem duração de 132 minutos e está disponível no catálogo da Netflix.

Você gosta do gênero faroeste? O que acha dessas produções que usam elementos de outros gêneros?

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...