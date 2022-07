Santana realiza o 1º Circuito das Águas

A programação faz parte do Santana Verão 2022

Durante o último fim de semana em Santana, aconteceu a abertura e o primeiro passeio do 1º Circuito das Águas, que além do dia 17, ainda será realizado nos dias 24 e 31 de julho, em Santana. O passeio faz parte da programação do Santana Verão, que iniciou no dia 10 desse mês.

“O Santana Verão e o Circuito das Águas, é uma realização da prefeitura, que busca a grande valorização e geração de renda para as pessoas que cuidam desses pontos turísticos da cidade, todos ganham, desde os motoristas que levam os turistas até a passarela do Recanto da Aldeia, por exemplo, até aos catraieiros e atravessadores que levam os visitantes as praias, como a Praia do Vermelho, onde estivemos esse fim de semana.” Destacou Sebastião Bala Rocha, Prefeito de Santana.

O 1º Santana Circuito das Águas, é um passeio de catamarã e balsa nos balneários do município, esse passeio no rio conta com uma comitiva de jet ski, lanchas e outras pequenas embarcações. Durante a primeira viagem, pontos turísticos como Recanto da Aldeia na Ilha de Santana, Praia da Comunidade do Vermelho e balneários do Matapi, receberam a visita da comitiva. Durante o percurso aconteceu apresentações e shows de artistas locais.

“… O nosso primeiro passeio foi um sucesso, quem participou pode conhecer e vivênciar uma experiência muito legal nas praias e balneários de Santana…” Destacou Bala Rocha.

A primeira viagem, além de autoridades e convidados, também contou com a presença de turistas. Elma Delunay, santanense, casada com o franceses Ladislas Heberb, destaca o momento importante de reconhecimento e valorização do turismo em Santana.

“Sou santanense, atualmente moro na França, venho todos os anos aqui, sempre trouxe meu esposo, e ele sempre me perguntava sobre o turismo local, ele sempre achou um lugar tão lindo, mas que era pouco reconhecido turisticamente. Quando soubemos desse River Tour (passeio no rio), viemos participar e conhecer mais, estamos adorando. Agora meu marido está feliz por esse trabalho da prefeitura na realização do Santana Verão e o Circuito das Águas. Um momento incrível estamos aproveitando cada segundo.” Contou Elma Delunay.

O principal objetivo do passeio, é a valorização e geração de renda para as famílias desses lugares e do turismo do município de Santana.

PROGRAMAÇÃO

17/07 saída às 10h, do Igarapé da Fortaleza.

Vai para Pirativa, Matapi e Vila Nova.

24/07 saída às 10h, da manhã, do Amazon Beach, vai para Matapi e Recanto da Aldeia.

31/07 saída ao meio-dia, do Igarapé da Fortaleza. Vai para Matapi e Vila Nova

