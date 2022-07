Labsonora prorroga inscrições para quarta (20/7)

Os artistas amazônidas interessados em participar da residência Labsonora agora tem até o dia 20 de julho para se inscrever. Através do site www.labverde.com , os artistas das áreas musical e do visual poderão se inscrever na residência artística em plena Floresta Amazônica que acontecerá de de 22 de setembro até o dia 1 de outubro.

O projeto é uma parceria entre a LabVerde (AM) e a Se Rasgum Produções (PA) e que tem patrocínio master da Natura Musical e da Oi, apoio cultural do Oi Futuro e LabSonica através da lei semear de incentivo à cultura via Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará, apoio do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Embaixada da França no Brasil.

Labsonora é uma imersão artística, com duração de dez dias, no Estado do Amazonas para pesquisa nas áreas de música, experimentação sonora e visual, sonoridades indígenas e ecologia. Ela acontecerá em reserva florestais e comunidades do baixo Rio Negro.

Os artistas selecionados serão consagrados com passagem, alimentação, formação na área de arte e ecologia, e hospedagem em barco e na cidade de Manaus.

SERVIÇO

Labsonora

Uma realização LabVerde e Se Rasgum Produções

Patrocínios da Natura Musical e Oi

Apoio Cultural do Oi Futuro, LabSonica, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Embaixada da França no Brasil.

Inscrições online: www.labverde.com até 20 de julho

