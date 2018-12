Em Macapá, turistas alemães conhecem o Marabaixo e a gengibirra

Foi com muita alegria, Marabaixo e gengibirra que o Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) recebeu no domingo, 2, cerca de 200 turistas alemães, russos e ingleses em Macapá. Os visitantes do transatlântico alemão Hamburg passaram cinco horas na capital e conheceram as danças e bebidas regionais macapaenses.

A recepção para os visitantes iniciou no Porto da Praticagem, na Fazendinha, e culminou com a apresentação de Marabaixo na Praça Zagury, onde os turistas foram recepcionados com dança e gengibirra. Para o casal alemão Celynan e Heyner Shultzwer, a passagem em Macapá foi bem animada. “Estou feliz de conhecer esse lado do Brasil e as danças do povo daqui. É bem envolvente e tem esse batuque gostoso”, disse a turista.

Alguns turistas mais animados ainda se aventuraram a experimentar a gengibirra e entrar na roda do Marabaixo. Vendedores locais comercializaram lembrancinhas de Macapá. Para o diretor-presidente da Macapatur, Paulo Brito, o momento é uma oportunidade de crescimento ao turismo local. “Montamos um plano para dar apoio a esses turistas. A cidade tem várias potencialidades, e para o Município isso mexe com o turismo e com os negócios que geram riquezas para o setor. Recursos estão sendo investidos e queremos expandir esse segmento”, destacou.

A visita, organizada pela Macapatur, e pela empresa de turismo, contou com a segurança da Guarda Civil Municipal de Macapá, e com o apoio das secretarias municipais de Educação (Semed), Saúde (Semsa) e Manutenção Urbanística (Semur).

Cássia Lima